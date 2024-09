- Discussioni tra sinistra e partito socialista in Turingia

Figure di spicco di Sinistra e Partito di Wagenknecht si riuniscono a Erfurt dopo le elezioni, discutendo la politica statale. "La Turingia ha bisogno di stabilità politica," ha dichiarato Christian Schaft e Ulrike Grosse-Röthig, i due presidenti della sezione statale di Sinistra, in risposta a un'inchiesta dell'agenzia di stampa tedesca.

I dettagli del dialogo rimarranno riservati. Come hanno dichiarato i due capi del partito statale, "Mantenere la fiducia reciproca è cruciale per noi di Sinistra, procedendo nelle prossime settimane."

Formazioni di coalizione impegnative

Dopo le elezioni, in cui l'AfD è emersa come partito guida, i partiti hanno discusso delle prossime mosse. Stabilire un governo è diventato un compito arduo. L'opzione attualmente più favorita è una coalizione tra CDU, Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) e SPD. Con 44 seggi in parlamento tra loro, sono a un solo seggio dalla maggioranza. Se dovessero formare una simile coalizione, avrebbero bisogno del sostegno di Sinistra per raggiungere le maggioranze senza l вовольvement dell'AfD.

Il BSW è stato fondato come associazione statale in Turingia solo lo scorso marzo. Il suo nuovo roster include politici di Sinistra, oltre a transfughi da altri partiti.

