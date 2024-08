Discussioni sul divieto di usare coltelli dopo un incidente violento a Solingen

Incidente preoccupante alla festa della città di Solingen accende la discussione sulle strategie di controllo dei coltelli: quali approcci sono fattibili nella lotta ai crimini con coltelli?

Il SPD sostiene fermamente un divieto totale dei coltelli, mentre i Liberali hanno finora resistito a questa idea. Tuttavia, questa posizione potrebbe cambiare dopo l'attacco con il coltello a Solingen.

L'attacco con il coltello a Solingen ha spinto il Ministro federale della Giustizia Marco Buschmann a proporre discussioni sulle regolamentazioni dei coltelli. "Inizieremo ora a discutere all'interno del governo federale per intensificare i nostri sforzi contro questo tipo di crimine con il coltello", ha dichiarato Buschmann a "Bild am Sonntag". I Liberali hanno finora respinto le proposte presentate dal Ministro dell'Interno Nancy Faeser per divieti più restrittivi. Il SPD, invece, spinge per un rafforzamento significativo delle misure legali pertinenti.

"Questo apparente attacco terroristico sottolinea: la Germania lotta contro la violenza con i coltelli", ha dichiarato il leader del SPD Lars Klingbeil a "Bild am Sonntag". Egli sostiene un virtuale divieto di portare coltelli negli spazi pubblici: "Non esiste una valida ragione per cui gli individui debbano portare armi da taglio come parte della loro vita quotidiana. Ogni sforzo deve essere fatto per assicurarsi che i coltelli non siano più una vista comune nelle strade e nelle piazze della Germania". Le opinioni di Klingbeil sono state condivise dal suo collega di partito, Dirk Wiese. Wiese ha invitato i politici a "fare progressi sui divieti dei coltelli", sottolineando che Wiese stesso aveva sostenuto un tale divieto nel "Rheinische Post" la scorsa settimana. Inoltre, Wiese sostiene l'ampliamento dei poteri delle agenzie di legge e ordine per identificare e catturare potenziali offensori, in particolare nel mondo digitale.

"I criminali non saranno scoraggiati da tali misure"

Prima dell'incidente a Solingen, Faeser aveva annunciato i piani per introdurre presto una legislazione che rafforza i divieti dei coltelli. La motivazione dietro questo proviene da una serie di episodi violenti in cui i coltelli sono stati utilizzati. Una proposta per bandire tipi aggiuntivi di coltelli è anche in discussione. Tuttavia, Faeser ha sottolineato anche la necessità di aumentare i divieti di armi e le zone di divieto dei coltelli, nonché il rafforzamento della sorveglianza della polizia.

I critici considerano le proposte insufficienti per ridurre efficacemente il numero crescente di incidenti legati ai coltelli in Germania. Il deputato di Solingen Jürgen Hardt è scettico sull'efficacia di un divieto generale. "Abbiamo già divieti" in vigore, ha notato su "Deutschlandfunk". "Non è da presumere che i criminali saranno scoraggiati da tali misure."

Hardt propone di implementare divieti di portare oggetti pericolosi "selettivamente" contro gli individui che hanno un precedente storico di crimini violenti. Un tale divieto potrebbe estendersi ai coltelli, alle asce e ad altri oggetti che possono essere utilizzati come armi.

La discussione in corso sulla stretta della legislazione sulle armi è stata riaccesa dall'attacco con il coltello a Solingen, che è avvenuto sabato. Un individuo ha accoltellato diversi partecipanti con un coltello a una festa della città venerdì sera. Tragicamente, tre persone hanno perso la vita e otto altri hanno riportato ferite. Il colpevole rimane ancora a piede libero, mentre la polizia continua le ricerche.

