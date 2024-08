Discussioni su restrizioni alle armi dopo l'incidente di Solingen

Il Ministro dell'Interno federale e il Ministro della Giustizia devono proporre una strategia solida per contrastare gli attacchi con coltelli in aumento tra i giovani maschi, ha dichiarato Frei in un'intervista al giornale. Secondo lui, la strategia potrebbe prevedere la creazione di zone prive di coltelli e il rafforzamento delle regolamentazioni sulle armi. Inoltre, ampliare i poteri della polizia, come ad esempio effettuare perquisizioni casuali per cercare coltelli, potrebbe essere incluso nel piano.

Nel frattempo, l'Associazione della Polizia Criminale Tedesca (BDK) ha sostenuto un dibattito equilibrato sull'affrontare la violenza con i coltelli, distinguendo tra attacchi premeditati e crimini impulsivi. "Dobbiamo dissociare la discussione sull'aumento della violenza con i coltelli dall'incidente di Solingen", ha detto il presidente della BDK Dirk Peglow all'agenzia di stampa tedesca (dpa).

Peglow ha sottolineato che il colpevole non sarebbe stato dissuaso dalle zone prive di coltelli o da un divieto generale dei coltelli. Tuttavia, la maggior parte degli incidenti di violenza con i coltelli avviene a causa di dispute accese e una notevole percentuale di tali casi involve conflitti in escalation, ha aggiunto. Peglow ha anche suggerito di istituire zone prive di coltelli dove la polizia potrebbe effettuare perquisizioni mirate per cercare coltelli.

Il Ministro dell'Interno del Nord Reno-Westfalia Herbert Reul (CDU) ha sottolineato l'importanza di concentrarsi sui colpevoli per contrastare la violenza con i coltelli. Secondo lui, non si può fare progresso su questo problema solo affrontando l'arma in sé. Invece, dobbiamo approfondire la questione chiedendoci chi porta il coltello e perché, ha argomentato nella trasmissione ARD "Tagesthemen" di sabato sera. Da tempo vengono effettuati sforzi nel suo stato per analizzare a fondo gli incidenti e spostarsi dalle "discussioni generali".

La strategia proposta dai Ministri dell'Interno e della Giustizia federali potrebbe includere l'implementazione di conseguenze più severe per coloro che vengono trovati in possesso di coltelli in circostanze potenzialmente letali. Inoltre, Dirk Peglow dell'Associazione della Polizia Criminale Tedesca ha suggerito che concentrarsi sulle perquisizioni per cercare coltelli nelle zone prive di coltelli potrebbe rendere quelle aree più efficaci nella prevenzione della violenza con i coltelli.

