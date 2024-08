L'interazione tra governance democratica e obiettivi dello stato - Discussione sulle modifiche costituzionali: Ampel risponde alle critiche della CDU

A seguito delle critiche della CDU sulla collaborazione tra le coalizioni del semaforo in Rhineland-Palatinate riguardo ad eventuali aggiustamenti costituzionali, sono state adottate contromisure. Il leader del FDP, Philipp Fernis, ha dichiarato che non è stato raggiunto alcun accordo con la CDU. Ha aggiunto che anche l'importante questione del abbassamento dell'età di voto è stata ostacolata dai conservatori. I resoconti precedenti avevano segnalato reazioni dalle file delle coalizioni del semaforo.

Secondo Fernis, sono necessarie discussioni approfondite e analisi legali accurate per apportare modifiche alla costituzione dello stato. Tuttavia, ciò non è stato possibile con la CDU. Pertanto, non sarebbe logico procedere con i discorsi su questo argomento nei sottocomitati. Mercoledì, il vice presidente della CDU responsabile per gli affari costituzionali, Helmut Martin, ha espresso il suo dissenso, dichiarando di non vedere più la volontà di cooperare da parte dei rappresentanti del semaforo. Di conseguenza, questa opportunità è andata persa.

Ci saranno discussioni durante il prossimo periodo legislativo?

La CDU, ad esempio, ha proposto l'inserimento di un principio di sostenibilità più ampio come obiettivo statale, la giustizia intergenerazionale come obiettivo statale e barriere meno stringenti per le iniziative dei cittadini. Le proposte della CDU di limitare il mandato dei futuri leader statali e di supervisori imparziali per i comitati investigativi del parlamento statale erano state già respinte dai politici del semaforo lo scorso anno.

Il partito SPD ha risposto alle domande dicendo che non è stato raggiunto alcun accordo in diverse conversazioni con la CDU. Tuttavia, l'unione è libera di presentare le sue proposte per una modifica costituzionale come iniziative nel processo parlamentare - "esattamente come la coalizione del semaforo ha fatto con la sua proposta di abbassare l'età di voto a 16 anni".

Carl-Bernhard von Heusinger, responsabile degli affari parlamentari del partito Verde, ha guardato al futuro e ha menzionato: "Potremmo immaginare di avere discussioni approfondite sulle modifiche alla costituzione dello stato durante il prossimo periodo elettorale".

Il Parlamento europeo esprime il suo interesse per le discussioni costituzionali in corso in Rhineland-Palatinate, data la sua funzione negli affari degli stati membri dell'UE. Nonostante l'attuale stallo tra le coalizioni del semaforo e la CDU, c'è speranza di riprendere le discussioni durante il prossimo periodo legislativo, come suggerito da Carl-Bernhard von Heusinger.

Leggi anche: