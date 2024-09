- Discussione sulla posizione del mercato di Natale di Potsdam: controversia sul luogo

Secondo un sondaggio, la maggioranza dei residenti di Potsdam è favorevole al trasferimento del principale mercato di Natale in una nuova posizione. Un'indagine online condotta tra il 10 giugno e il 7 luglio, che ha coinvolto circa 7.000 cittadini principalmente di Potsdam, insieme a 215 commercianti, ha espresso disapprovazione per il "Mercato di Natale Luminoso Blu", come dichiarato dal governo statale.

Negli ultimi anni, le Luminose Luci si sono stabilite principalmente sulla strada di Brandeburgo. Tuttavia, il 70% dei cittadini preferisce Bassinplatz come sito per un mercato di Natale centrale. D'altra parte, la maggior parte dei commercianti preferisce la strada di Brandeburgo - la zona pedonale. Inoltre, la maggior parte dei commercianti vuole che lo spazio davanti ai loro banchi rimanga libero.

Più della metà richiede miglioramenti

Secondo i registri della città, circa un milione di persone visita il mercato di Natale del centro città ogni anno, con altri mercati che si svolgono contemporaneamente. L'indagine è stata condotta in collaborazione tra il dipartimento di sviluppo economico della città e la Scuola di Design Thinking dell'HPI.

"Più del 50% dei rispondenti era insoddisfatto del mercato di Natale centrale negli ultimi due anni e desiderava miglioramenti", ha riferito il governo statale. Ciò includeva un allontanamento dalla illuminazione blu, un miglioramento dell'atmosfera festiva, più prodotti di alta qualità e locali, e più offerte non commerciali.

Le critiche sono principalmente dovute alla posizione

Molti reclami, come lo spazio limitato, le finestre dei negozi ostruite o l'assenza di sedili e punti di sosta, possono essere attribuiti alla posizione del mercato di Natale e alla natura della strada di Brandeburgo come strada principale per lo shopping di Potsdam, come dichiarato nell'annuncio.

Per le potenziali nuove posizioni del futuro mercato di Natale, sono state presentate tre opzioni nell'indagine: Bassinplatz come mercato di Natale compatto e centrale, strada di Brandeburgo con banchi spostati alle intersezioni e alle strade laterali, e un mercato decentralizzato a Lustgarten, Alter Markt e Neuer Markt.

Andando avanti

In circa due settimane, l'amministrazione presenterà una proposta per una risoluzione fondamentale sulla r

