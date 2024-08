Discussione sul divieto dei coltelli in seguito all'incidente mortale di Solingen

Il SPD spinge per un rafforzamento significativo delle leggi sulle lame. In risposta all'incidente sospetto di terrorismo, il leader del SPD Lars Klingbeil ha dichiarato a "Bild am Sonntag" che "la Germania ha un problema con la violenza legata ai coltelli". Egli sostiene una proibizione quasi totale del porto di coltelli in pubblico, affermando: "Non capisco perché le persone dovrebbero portare strumenti da taglio come parte della loro routine quotidiana".

Klingbeil ha inoltre sottolineato la necessità di "eliminare i coltelli dalle strade e dagli spazi pubblici della Germania". Egli promuove un'azione rapida e decisa, inclusa l'"espansione significativa delle proibizioni dei coltelli".

Il membro del SPD Dirk Wiese ha espresso opinioni simili, chiedendo "progresso nelle proibizioni dei coltelli", come riportato dalla "Rheinische Post". Wiese promuove anche poteri maggiori per i servizi di sicurezza per identificare potenziali responsabili, in particolare negli spazi digitali.

Wiese aveva in precedenza suggerito un divieto completo del porto di coltelli in pubblico. Egli ritiene che questo divieto debba essere discusso apertamente, come riportato dalla "Rheinische Post".

Faeser aveva annunciato prima dell'attacco a Solingen che avrebbe presto presentato un disegno di legge per espandere le proibizioni dei coltelli. Questo passo segue diversi crimini violenti che hanno coinvolto coltelli. Il piano include anche il divieto di ulteriori tipi di coltelli. Tuttavia, Faeser ha notato la necessità di ulteriori zone di divieto di armi e coltelli, nonché di pattugliamenti della polizia ampliati.

I critici argomentano che le misure proposte sono insufficienti per ridurre efficacemente il numero crescente di attacchi con coltelli in Germania. Il parlamentare di Solingen Jürgen Hardt (CDU) era scettico sull'efficacia di un divieto generale, commentando su "Deutschlandfunk" che "abbiamo già divieti, ma i criminali non saranno dissuasi da essi".

Hardt ha suggerito divieti specifici del porto di oggetti pericolosi per le persone con un precedente di crimini violenti. Un tale divieto potrebbe includere coltelli, asce e altre armi.

La richiesta di rafforzare le leggi sulle armi ha guadagnato slancio dopo l'attacco con il coltello a Solingen. Un individuo non identificato ha accoltellato diverse persone a un festival della città venerdì sera, causando tre morti e otto feriti. La polizia sta attualmente cercando il sospetto, che è fuggito dalla scena. Sono state trovate diverse lame durante le perquisizioni, che sono attualmente sotto indagine, inizialmente non chiaro se una di esse sia stata utilizzata nell'attacco.

Il leader del SPD Lars Klingbeil sostiene fermamente la proposta del SPD di espandere significativamente le proibizioni dei coltelli, facendo eco alle opinioni del membro del partito Dirk Wiese. Entrambi hanno promosso l'eliminazione dei coltelli dagli spazi pubblici e la richiesta di progresso nelle proibizioni dei coltelli.

Leggi anche: