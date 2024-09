- Discussione delle strategie finanziarie del marchio principale: Volkswagen svolge un raduno di squadra

Dopo aver reso noti i provvedimenti per la riduzione dei costi in VW, il personale è previsto per una riunione di squadra il prossimo mercoledì alle 9:30. Inoltre, è prevista una conferenza stampa nel corso della mattinata, con la partecipazione di Daniela Cavallo, presidente del Consiglio Generale e di Gruppo di Volkswagen AG, e Thorsten Groeger, capo regionale di IG Metall in Bassa Sassonia e Sassonia-Anhalt.

VW ha annunciato lunedì che erano necessari tagli sostanziali per la sua operazione principale. Hanno dichiarato: "Potrebbero essere in gioco chiusure di siti di produzione di veicoli e componenti in circostanze attuali senza azioni immediate". Il piano precedente di riduzione del personale attraverso pensionamenti anticipati e indennità di fine rapporto non era più sufficiente per raggiungere i loro obiettivi finanziari. Il sindacato e il consiglio di fabbrica hanno promesso subito di opporsi con forza.

Dopo l'annuncio di VW sui tagli di costi necessari, il sindacato e il consiglio di fabbrica in Bassa Sassonia, guidati da Thorsten Groeger, hanno espresso la loro determinazione a resistere ai cambiamenti. Nonostante le possibili chiusure dei siti di produzione di veicoli e componenti, le discussioni su queste decisioni continueranno nelle riunioni future.

Leggi anche: