- Discussione del Consiglio Comunale di Heidelberger: possibili risparmi sui costi nello scenario dei trasporti pubblici

In mezzo alla presente crisi finanziaria, il sindaco autonomo di Heidelberg, Eckart Würzner, sta riflettendo sulle attuali offerte di trasporti municipali e eventi. "Heidelberg si è trasformata in un importante organizzatore di eventi. Credo che dobbiamo ridurre qui", ha dichiarato al "Rhein-Neckar-Zeitung" (sabato). Ha proposto l'idea di programmare alcuni festival ogni due anni invece che ogni anno. "Vedo anche opportunità per tagliare i costi nei trasporti pubblici", ha aggiunto.

Würzner ha sottolineato che i trasporti pubblici di Heidelberg sono più costosi di quelli di Mannheim a causa di fattori come gli autobus e i treni che servono spesso gli stessi luoghi. Ha evidenziato l'importanza di migliorare la pianificazione della rete. "Meno autobus e treni in circolazione, ma puntuali. Dobbiamo prepararci alla possibilità di non poter preservare alcune strutture come vorremmo", ha suggerito. Ha ribadito: "Non vogliamo ridurre le spese, ma piuttosto conservare e migliorare la qualità e continuare a investire nella crescita dei trasporti pubblici. È fondamentale".

Parlando del prossimo bilancio austero, il sindaco ha detto: "Ci troviamo in una situazione che non abbiamo mai affrontato prima". various Heidelberg businesses have relocated, while others have shifted productions abroad, causing concerns about the city's economic future. The mayor highlighted that the steadily increasing trade tax has now drastically reduced. "Probabilmente avremo circa 30-40 milioni di euro in meno a disposizione quest'anno".

data la situazione finanziaria, il sindaco Würzner ha espresso la necessità di esplorare opportunità di risparmio nei trasporti e nelle telecomunicazioni. Ha suggerito di rivedere il sistema di trasporti pubblici, con l'obiettivo di mantenere la qualità riducendo eventualmente le spese, e ha esplorato la possibilità di collaborare con i fornitori di telecomunicazioni per ottimizzare i servizi municipali.

