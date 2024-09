- Discriminazione: individui che intervengono e subiscono aggressioni

A una festa del weekend a Potsdam-Golm, un uomo è stato ferito - si dice in risposta a sfide contro insulti razzisti. Più testimoni hanno riferito che sabato sera, tre individui hanno urlato questi insulti durante la canzone "L' amour toujours", come hanno dettagliato le autorità. A quanto pare, un uomo di 41 anni, accompagnato da amici, ha chiesto al gruppo di smettere. Successivamente, si dice che sia stato colpito da qualcuno del gruppo. In precedenza, il "Märkische Allgemeine Zeitung" aveva riferito questo resoconto.

L'uomo ferito è stato portato in un ospedale, secondo i resoconti delle autorità. All'inizio, la gravità delle sue ferite era incerta. Sono state presentate accuse per lesioni personali e incitamento all'odio. I tre sospetti, di circa 17-19 anni, sono stati temporaneamente banditi dalla festa dopo l'incidente. La polizia sta indagando ulteriormente.

Un video di una festa in un luogo a Sylt di maggio ha scatenato un'ondata di indignazione nazionale quando i partecipanti hanno ripetuto la frase razzista "La Germania per i tedeschi, gli stranieri fuori" su "L' amour toujours". Da allora sono emersi incidenti simili. La Direzione della Polizia del Brandeburgo Ovest ha anche ricevuto precedenti segnalazioni di incitamento all'odio legati a questa canzone.

