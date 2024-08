Discover è d'accordo con Verdi - critiche da parte del sindacato dei piloti VC

Il presidente della VC Pinheiro ha criticato: "Il fatto che ora la tariffazione debba essere effettuata con un sindacato che non ha il supporto della forza lavoro potrebbe sembrare più semplice per il datore di lavoro a prima vista, ma non porterà a una soluzione sostenibile". Ora tocca ai membri del Sindacato Piloti: La VC terrà un altro voto sulle richieste per il contratto collettivo sulle condizioni di lavoro e la retribuzione, ha annunciato.

Verdi ha dichiarato venerdì mattina, tuttavia, che "dopo mesi di trattative esplorative e una fase finale di negoziati, è stato raggiunto un contratto collettivo per entrambi i gruppi professionali - sia per il personale di cabina che di cockpit. "Il risultato parla da solo, poiché è notevolmente superiore alle richieste pubbliche fatte nei mesi recenti", ha spiegato il negoziatore di Verdi Marvin Reschinsky.

In dettaglio, i salari dei circa 500 dipendenti di cockpit, che erano già aumentati all'inizio dell'anno, saranno "garantiti dal contratto collettivo" e aumenteranno del cinque percento annualmente. Ciò significa che l'aumento salariale per i dipendenti di cockpit sarà "di almeno il 15,7 percento", ha annunciato Verdi. Ulteriori aumenti di reddito avrebbero potuto essere ottenuti attraverso ulteriori aumenti di livello nel sistema salariale.

"I salari dei circa 1400 dipendenti di cabina, che, a differenza dei dipendenti di cockpit, non hanno ricevuto un aumento di stipendio all'inizio dell'anno, aumenteranno di 450 euro al mese a partire dal 2024", ha ulteriormente spiegato Verdi. Negli anni successivi, i salari aumenteranno anche del cinque percento annualmente. Ciò si traduce in "un aumento salariale ottenuto del 34,1 al 38,4 percento".

Oltre agli aumenti salariali, i dipendenti di entrambi i gruppi professionali riceveranno, tra le altre cose, pagamenti speciali annuali corrispondenti a uno stipendio aggiuntivo, dodici giorni liberi aggiuntivi all'anno, maggiori indennità e minori possibilità di interventi dell'azienda nei loro turni di lavoro.

Secondo l'azienda, i contratti collettivi si applicano ai circa 500 dipendenti di cockpit e 1400 di cabina retroattivamente dal 1° luglio al 2027. L'accordo con Verdi è "buona notizia per i nostri dipendenti e i nostri ospiti e segna, come primo contratto collettivo, un importante traguardo nella storia della nostra giovane compagnia aerea", ha spiegato il CEO di Scopri Bernd Bauer.

"Tuttavia, non si deve trascurare il fatto che l'accordo comporta anche oneri finanziari significativi e restrizioni nella nostra flessibilità di pianificazione", ha aggiunto. L'azienda "ha raggiunto i limiti della sua capacità di prestazione economica". "Tuttavia, combinando entrambi i gruppi professionali in un unico contratto collettivo con Verdi, abbiamo anche avuto un po' più di spazio per la manovra finanziaria, poiché abbiamo evitato la complessità del sistema", ha spiegato Bauer.

Scopri è la nuova compagnia aerea di leisure del gruppo Lufthansa. La compagnia aerea ha sede a Francoforte

Leggi anche: