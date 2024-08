- Discover, affiliata della Lufthansa, esprime disappunto per le proposte di sciopero.

Discover Airlines, una controllata di Lufthansa, condanna l'azione sindacale pianificata dai sindacati Vereinigung Cockpit (VC) e UFO, in programma a partire da martedì. "Discover Airlines condanna fermamente lo sciopero annunciato dai due sindacati, UFO e VC", ha dichiarato la compagnia. È irresponsabile proporre uno sciopero di quattro giorni durante i periodi di maggiore traffico, soprattutto dopo aver raggiunto un accordo salariale con il sindacato Verdi.

La compagnia aerea ha sottolineato di aver negoziato aumenti salariali del 38% per il personale di cabina e del 16% per i piloti attraverso accordi collettivi. "L'improvvisa escalation da parte dei sindacati del settore dopo l'accordo salariale con Verdi e la chiamata allo sciopero dimostrano chiaramente che questo non è nell'interesse dei dipendenti di Discover Airlines". UFO e VC stanno facendo dei passeggeri vittime involontarie della loro crociata politica.

Rimanete sintonizzati per i dettagli sulle cancellazioni dei voli

VC e UFO hanno invitato i piloti e il personale di cabina di Discover Airlines a partecipare allo sciopero dal martedì al venerdì (27-30 agosto). Tutti i voli in partenza dalla Germania saranno interessati. Discover rivelerà il numero di cancellazioni di voli dovute allo sciopero nel pomeriggio di lunedì. Durante lo sciopero iniziale di VC e UFO all'inizio dell'anno, l'impatto è stato minimo.

Fondata nel 2021, la relativamente piccola compagnia aerea vacanziera Discover Airlines opera 27 aeromobili da Monaco e Francoforte, volando verso destinazioni turistiche in Europa e oltre. La flotta è prevista aumentare a 33 aeromobili entro il 2027. Il personale è composto da circa 1.900 persone.

Lo sciopero deriva da una disputa con Verdi, che ha concluso gli accordi collettivi iniziali per i piloti e gli assistenti di volo presso la giovane compagnia aerea. UFO e VC hanno obiettivi simili ma cercano di far valere i loro accordi salariali unici. Affermano che Verdi non ha una sufficiente rappresentanza tra le operazioni di volo e

