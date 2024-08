Discorso sui rapporti con l'Ucraina ritenuto obsoleto dal rappresentante del Cremlino

11:41 Munz: La forza dell'esercito bielorusso è incertaIl dittatore Lukashenko sta mobilitando decine di migliaia di soldati lungo il confine con l'Ucraina, una mossa che suscita preoccupazione nel paese. Tuttavia, secondo il corrispondente di ntv Rainer Munz, questo potrebbe essere più una dimostrazione di forza che una minaccia reale.**

11:25 Circles: Sospetti di sabotaggio russo dietro l'allerta di GeilenkirchenIntelligence reports di una potenziale minaccia da un'azione di sabotaggio russa utilizzando un drone hanno portato all'aumento temporaneo del livello di sicurezza alla base NATO di Geilenkirchen vicino ad Aquisgrana, secondo fonti di sicurezza tedesche. Un'indicazione significativa è stata ricevuta da un servizio segreto estero di "attività preparatorie per un'azione probabile di sabotaggio russo contro la base NATO", è stato riferito.**

11:20 Immagini satellite: Russi lottano per contenere l'incendio al deposito di carburante di ProletarskIl deposito di carburante di Proletarsk, nel sud della Russia, brucia da più di una settimana, secondo le ultime immagini satellite del sistema di monitoraggio degli incendi e delle foreste di NASA FIRMS. L'incendio nel deposito con oltre 70 serbatoi individuali è stato acceso da un attacco con drone ucraino nella notte del 18 agosto. Fonti non ufficiali riferiscono di un altro attacco venerdì mattina. Le autorità regionali di Rostov hanno dichiarato lo stato di emergenza per il distretto di Proletarsk. L'agenzia di stampa statale TASS ha riferito mercoledì che 47 pompieri erano rimasti feriti nell'incendio finora.**

10:50 Polonia dispiega cacciaGli attacchi aerei del mattino hanno anche interessato un paese confinante dell'Ucraina: a causa della vicinanza degli attacchi russi al confine polacco, la forza aerea polacca ha dispiegato intercettori, come riferito dall'agenzia di stampa PAP. Si presume che siano stati coinvolti anche aerei di altri alleati. L'aeronautica ucraina ha dichiarato che la forza aerea russa ha temporaneamente dispiegato 11 bombardieri a lungo raggio Tu-95, equipaggiati con missili cruise. Inoltre, si presume che siano stati lanciati missili ipersonici Kinzhal contro l'Ucraina. Il paese è stato anche attaccato dal Mar Nero.**

10:22 Video: Soldato ucraino prende di mira un missile cruise russo con una mitragliatriceUn soldato dell'unità di difesa aerea ucraina ha apparentemente preso di mira un missile cruise russo con una mitragliatrice montata su un camion nella regione occidentale di Transcarpathia al mattino. Il governatore Viktor Mykyta ha condiviso il video corrispondente sui social media. Secondo le sue dichiarazioni, il missile è stato lanciato dalla regione confinante di Lviv e abbattuto dal 650º battaglione anticarro separato. La squadra di verifica RTL/ntv ha confermato l'autenticità del video. Non può essere verificato in modo indipendente che tipo di missile è stato abbattuto. Tuttavia, secondo il "Kyiv Independent", non è stata la mitragliatrice a causare la caduta del missile, ma un missile della difesa aerea dell'esercito ucraino, come riferito dal precedente portavoce dell'aeronautica, Yuriy Ihnat.**

10:03 15 regioni ucraine sotto attacco della Russia - obiettivi l'infrastruttura energetica

Più della metà delle regioni dell'Ucraina è stata attaccata dalla Russia, secondo il primo ministro Denys Shmyhal questa mattina. "Oggi, gli attacchi russi di massa hanno colpito 15 regioni. Il nemico ha utilizzato diversi tipi di armi: droni, missili, missili ipersonici. Ci sono vittime e feriti", ha scritto su Telegram. Secondo i resoconti ucraini, l'infrastruttura energetica in quattro regioni è stata presa di mira. Le autorità di Zaporizhzhia, Sumy, Rivne e Lviv hanno riferito su Telegram che l'infrastruttura energetica nelle loro regioni era sotto attacco. In alcune aree della capitale Kyiv, l'elettricità e l'acqua sono state interrotte, secondo il sindaco Vitali Klitschko.**

09:40 ISW: Russia sta spostando le forze dai fronti minori in Ucraina a Kursk

Il comando militare russo sta probabilmente dispiegando truppe da settori meno critici sui fronti ucraini alla regione di Kursk, secondo gli esperti dell'Istituto per gli Studi di Guerra (ISW). I comandanti del 810º Reggimento Fanteria di Marina, 155º Reggimento Fanteria di Marina, 11º Reggimento Aviotrasportato (VDV), 56º Reggimento VDV (7ª Divisione VDV) e 51º Reggimento VDV (106ª Divisione VDV) hanno apparentemente briefato il presidente russo Vladimir Putin nel fine settimana sulle operazioni di combattimento nei territori russi confinanti con l'Ucraina. Ciò si riferisce presumibilmente alla regione di Kursk, ha dichiarato il think tank statunitense nel suo ultimo rapporto sulla situazione. L'ISW ha osservato elementi del 810º Reggimento Fanteria di Marina, 155º Reggimento Fanteria di Marina e 11º Reggimento VDV che combattono nella regione di Kursk e ha ricevuto indicazioni che il comando militare russo ha recentemente dispiegato elementi del 56º Reggimento VDV dall'area di Robotyne nella

08:50: L'Ucraina osserva un'intensificarsi della presenza di truppe bielorusse: "L'ingresso della Bielorussia potrebbe prolungare il fronte"

L'Ucraina tiene d'occhio l'intensificarsi della presenza di truppe bielorusse al loro confine condiviso. La portata di questa concentrazione di truppe supera i precedenti e l'ingresso della Bielorussia nel conflitto potrebbe avere conseguenze serie, come ha sottolineato la reporter di ntv Nadja Kriewald.

08:22: Centri urbani in Ucraina subiscono una serie di esplosioni - Kyiv ha un blackout di energia

Più centri urbani in Ucraina stanno affrontando esplosioni dopo un consistente attacco aereo russo (come menzionato alle 07:24). Le sirene anti-aeree sono state attivate in tutto il paese intorno alle 6 del mattino ora locale. Intorno alle 8:30 AM, Kyiv è stata la prima città a subire esplosioni, seguite da altre. Il sindaco di Kyiv, Vitali Klitschko, riferisce problemi di fornitura di energia in diversi distretti della capitale e problemi di fornitura idrica sulla destra della città. Sono state segnalate esplosioni in altre città come Kharkiv, Odessa, Vinnytsia, Zaporizhzhia, Kremenchuk, Dnipro, Khmelnytskyi, Kropyvnytskyi e Kryvyi Rih.

07:53: Il ministero della Difesa russo si vanta della distruzione di 20 droni ucraini

La difesa aerea russa ha apparentemente intercettato e distrutto 20 droni diretti verso il territorio russo dall'Ucraina, come affermato dal ministero della Difesa russo. Nove sono stati abbattuti sopra Saratov, tre sopra Kursk e due ciascuno sopra Belgorod, Bryansk e Tula. Un drone è stato identificato sopra le regioni di Oryol e Ryazan.

07:24: La Russia lancia un attacco aereo di massa sull'Ucraina

L'Ucraina è sotto attacco, secondo gli ultimi rapporti. "L'Ucraina affronta un'intensa offensiva missilistica e di droni dalla terra, dall'aria e dal mare", ha riferito il "Kyiv Post". L'esperto militare Nico Lange indica che la Russia sta lanciando missili da navi del Mar Nero e 11 bombardieri Tu-95, utilizzando droni e missili balistici. "La Russia sta eseguendo un attacco aereo di massa sull'Ucraina". Sono state udite esplosioni in diverse città.

07:07: Il comandante ceceno riferisce delle perdite ucraine a Kursk

Le forze speciali cecene "Achmat" e la 2ª Brigata delle Forze Speciali affermano di aver distrutto due veicoli corazzati, cinque veicoli da combattimento corazzati e un carro armato leggero di progettazione francese (AMR) a Kursk, come riferito dall'agenzia di stampa statale russa TASS, attribuendo le informazioni al maggior generale Apti Alaudinov. "Abbiamo anche eliminato una unità di lancia-granate automatiche e un mortaio e distrutto un cannone", ha aggiunto. "I nostri soldati hanno inflitto gravi danni alle truppe ucraine attaccando le strutture militari. L'avanzata delle truppe ucraine è stata fermata. Anche se le forze ucraine stanno cercando di avanzare, non sono riuscite a farlo. Abbiamo già iniziato a contrattaccare in diverse aree e a catturare alcuni insediamenti. Sono fiducioso che questa operazione si espanderà ogni giorno".

06:41: La Corea del Nord: Kim Jong Un ordina la produzione di più droni kamikaze

Il leader della Corea del Nord Kim Jong Un ha ordinato lo sviluppo e la produzione di ulteriori droni kamikaze come "aspetto vitale dei preparativi per la guerra", secondo un rapporto KCNA, che si riferisce a un test di droni sviluppati localmente. I droni kamikaze si riferiscono a veicoli aerei senza equipaggio equipaggiati con esplosivi, diretti verso le posizioni nemiche. La Russia utilizza droni Shahed di questo tipo in Ucraina. La Corea del Nord e la Russia hanno intensificato la loro cooperazione militare. Il test del drone, secondo KCNA, si è svolto sabato in mezzo all'escalation delle tensioni con la Corea del Sud. Le immagini diffuse da KCNA mostrano oggetti bianchi volanti con ali a forma di X diretti verso i bersagli dei carri armati e che esplodono. Secondo Yonhap, i bersagli sono basati sui carri armati K-2 della Corea del Sud.

06:34: L'Ucraina conferma la "eliminazione" di 1140 soldati russi in 24 ore

I rapporti militari ucraini suggeriscono che almeno 1140 soldati russi sono stati uccisi o feriti nelle ultime 24 ore. Dal'inizio della guerra, il numero riportato di "uccisi/feriti" di soldati russi è salito a 608.820. A causa della mancanza di verifica indipendente, questi numeri devono essere trattati con cautela. Negli ultimi giorni, sono stati distrutti quattro carri armati russi, 17 veicoli corazzati, 47 sistemi d'artiglieria, un lanciatore multiple, un sistema di difesa aerea e 39 droni.

06:12 Kiev Consiglia Minsk di Evitare Decisioni RimpientibiliL'Ucraina richiede che la Bielorussia ritiri i suoi consistenti numeri di soldati e attrezzature militari dalla loro frontiera comune. Il Ministero degli Affari Esteri a Minsk viene consigliato di evitare attività ostili e ritirare le sue forze dalla zona di frontiera. Kiev avverte la Bielorussia di non cadere in "decisioni rimpientibili" a causa dell'influenza di Mosca. Al momento, la Bielorussia non ha risposto. Secondo fonti ucraine, le truppe stanziate al confine comprendono unità speciali bielorusse e mercenari ex-Wagner, con equipaggiamento che include carri armati, artiglieria, sistemi di difesa aerea e attrezzature di ingegneria posizionate nella regione di Gomel lungo il confine settentrionale dell'Ucraina. La dichiarazione menziona anche che l'Ucraina "non ha mai intrapreso azioni ostili contro il popolo bielorusso e non lo farà in futuro."

05:46 Governatore Russo Rivelatore Danni Immobiliari da Resti di DroniNella regione russa di Saratov, diverse case sono state danneggiate dai detriti di droni ucraini caduti, secondo l'annuncio del governatore. Le città di Saratov e Engels sono state colpite, con tutti i servizi di emergenza in allerta. Engels ospita una base importante di bombardieri in Russia.

03:52 Sistema di Difesa Aerea Rapporta Attacco di Veicoli Aerei Senza Equipaggio su KievLe fonti ucraine indicano che i sistemi di difesa aerea sono operativi nella regione di Kiev per contrastare gli attacchi dei veicoli aerei senza equipaggio russi. "Un veicolo aereo senza equipaggio nemico è stato rilevato! I sistemi di difesa aerea della regione sono attivati", comunica l'amministrazione militare della regione via Telegram. Al momento, non ci sono segnalazioni di danni o vittime.

00:19 Zelensky Etichetta l'Attacco alla Squadra di Reuters come "Preciso e Calcolato"Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affrontato l'attacco missilistico letale ai danni dei dipendenti di Reuters nel suo discorso serale. Un dipendente è morto e altri due sono rimasti feriti durante l'attacco all'hotel nella città ucraina orientale di Kramatorsk, come riferito da Reuters. La vittima è stata identificata in Ryan Evans, ex soldato britannico che lavorava per Reuters dal 2022, fornendo consulenza sulla sicurezza ai giornalisti in Ucraina, Israele e alle Olimpiadi di Parigi. Zelensky ha descritto un "tipico hotel della città" come quello distrutto da un missile russo Iskander. L'attacco è stato "preciso e calcolato". "Le mie condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici", ha detto Zelensky. L'Ufficio del Procuratore Generale dell'Ucraina ha annunciato un'indagine preliminare sull'attacco via Telegram. Si è verificato sabato alle 22:35 ora locale. Reuters non ha ancora confermato se il missile è stato lanciato dalla Russia o se l'hotel è stato deliberatamente preso di mira. Non è stata rilasciata alcuna dichiarazione da parte della Russia.

