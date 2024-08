- Discorso di addio di Lugner: "Addio, Richard, il tuo soprannome affettuosamente scelto"

Imprenditore austriaco Richard Lugner, noto per i suoi eventi sfarzosi e la vita personale scandalosa, ha continuato a catturare l'attenzione del pubblico anche dopo la morte, attirando un nugolo di telecamere al suo servizio funebre tenuto nella Cattedrale di Santo Stefano a Vienna. Secondo i suoi desideri, il servizio ha riprodotto uno dei suoi eventi dell'alta società, pieno di bellezza, fama e emozione.

Lugner, ospite abituale del Ballo dell'Opera di Vienna, è morto il 12 agosto all'età di 91 anni. Conosciuto per la promozione dei suoi sontuosi ricevimenti, spesso annunciava gli ospiti distinti, guadagnando così una lauta ricompensa. Questa volta, la vedova di Elvis, Priscilla Presley, ha onorato la sua presenza.

Lugner si è crogiolato nel titolo di "leone della società" e ha goduto delle sue sei matrimoni sotto gli occhi del pubblico, consolidando il suo status di figura prominente nella cultura dei VIP austriaci e come punto di riferimento nei colonne di gossip e nei talk show scandalistici.

Al servizio funebre pubblico, la navata era piena di figure note e politici, mentre centinaia di spettatori registravano l'evento sui loro telefoni.

"Il suo spirito sentirà tutto questo", ha dichiarato il decano Toni Faber poco prima dell'inizio del servizio funebre, rivolgendosi alle troupe televisive nella navata. "Il suo spirito sentirà tutto questo e sorriderà su di noi, grato per il nostro tributo".

L'ultima moglie e vedova di Lugner, la 42enne Simone, è entrata in un abito nero lungo fino ai piedi ornato da una cintura d'oro. Ha preso posto separata dalla figlia di Lugner, Jacqueline, che sedeva nella prima fila a destra accanto alla quarta moglie di Lugner, Christina Lugner.

Lugner aveva fatto della sua quarta moglie, Christina, la sua compagna per la vita, trascorrendo 17 anni insieme. Obbedendo alle sue richieste, sono stati sepolti alle 13:13, un numero considerato fortunato nel loro passato condiviso.

Le ex mogli e le amanti hanno partecipato al servizio funebre, tranne Kathy, la ex modella tedesca di Playboy che aveva espresso pubblicamente il suo disappunto per non essere stata invitata, poiché il loro matrimonio era durato solo due anni.

La parte musicale includeva Mozart e il cantante austriaco di rock Dennis Jale, che ha cantato una versione commovente di "Candle in the Wind" di Elton John, trasformando le parole in un tributo sentito a Lugner, "Addio, caro Richard". Mentre uscivano dalla chiesa, è stata suonata la tradizionale marcia polacca che apre ogni anno il Ballo dell'Opera, accompagnandoli con un ultimo saluto.

Lugner aveva richiesto una bara rossa, a riprodurre il colore del suo centro commerciale Lugner City. Il suo cilindro era posato sulla bara, un tocco finale commovente al servizio funebre pubblico. subsequently, the procession moved to a more private funeral following the service.

La Comunità si è riunita nella Cattedrale di Santo Stefano per rendere omaggio a Richard Lugner, dimostrando l'importanza del suo impatto nella società viennese.

Dopo la morte di Lugner, la Comunità ha continuato a discutere della sua vita e del suo lascito, mantenendo vivo il suo nome negli incontri e negli eventi della Comunità.

