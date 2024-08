Discorso devastante di guardiani di Hamas prigioniero al raduno del Partito Democratico negli Stati Uniti

La madre ha versato lacrime mentre parlava del rapimento del figlio durante l'attacco brutale di Hamas contro Israele dell'7 ottobre, durante il quale 251 persone sono state portate nella Striscia di Gaza. "Tra gli ostaggi ci sono sette cittadini americani e uno di loro è il nostro caro", ha dichiarato Rachel Goldberg, commuovendo diversi partecipanti con il suo discorso. Suo figlio era un ragazzo vivace con un grande senso dell'umorismo. "È pazzo per il football, ha un debole per la musica e i festival musicali, e ha questa ossessione per la geografia".

Il padre ha fatto appello per una tregua tra Israele e Hamas e ha attirato l'attenzione sulla situazione disperata nella Striscia di Gaza. Secondo Jon Polin, il territorio palestinese è sommerso dalla disperazione a causa della risposta militare di Israele all'attacco di Hamas. "Non c'è vincitore nel gioco delle miserie".

L' apparizione emotiva dei genitori è avvenuta in un momento di intense iniziative a livello globale per un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi nella Striscia di Gaza. Inoltre, manifestazioni anti-israeliane si sono tenute fuori dalla sede del convegno a Chicago. Diversi delegati pro-palestinesi hanno criticato il fatto che i genitori di Hersh Goldberg-Polin avessero l'opportunità di parlare, ma non fosse stata prevista alcuna voce americana-palestinese nel programma del convegno.

Il padre ha chiesto una risoluzione pacifica tra Israele e Hamas, supplicando: "Dobbiamo parlare per la pace e porre fine a questo conflitto senza senso". Nonostante le critiche, alcuni manifestanti fuori dalla sede del convegno hanno iniziato a gridare: "Lasciateli parlare, lasciate che i genitori di Hersh condividano la loro storia di disperazione".

