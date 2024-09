Discorsi iniziali introdotti nel processo che coinvolge tre ex agenti di polizia di Memphis, accusati di coinvolgimento nella morte di Tyre Nichols

Le autorità dell'ordine pubblico sono pronte a rivolgersi alla giuria per la prima volta nel caso di Nichols, un evento catturato dalle telecamere di sorveglianza della polizia e che ha acceso le richieste di riforma della polizia negli Stati Uniti. Il processo è previsto per durare tre o quattro settimane.

La selezione della giuria è stata completata il martedì con la scelta di 12 giurati e 4 riserve da una rosa di 200 candidati che avevano compilato questionari prima del processo.

I potenziali giurati sono stati sottoposti a domande da parte del giudice distrettuale degli Stati Uniti Mark Norris sulla loro capacità di rimanere imparziali nonostante la copertura mediatica intensa e le possibili difficoltà nel visionare il footage della brutale aggressione se fossero stati selezionati.

Tre individui, Tadarrius Bean, Demetrius Haley e Justin Smith, hanno presentato un'istanza di non colpevolezza in relazione alle accuse di aver utilizzato una forza eccessiva, non essere intervenuti e aver ostacolato la giustizia attraverso il intimidazione dei testimoni nel caso del 29enne Nichols. Altri due individui, Emmitt Martin III e Desmond Mills Jr., hanno riconosciuto le loro colpe per i reati federali e potrebbero testimoniare contro i loro ex colleghi.

Il 10 gennaio 2023, Nichols, un uomo di discendenza africana, è morto in un ospedale dopo un'agonia di tre giorni, durante la quale ha subito calci, pugni e colpi di manganello durante un normale controllo del traffico. Le immagini della polizia rilasciate quel mese mostrano cinque ufficiali, tutti di origine africana, mentre aggrediscono brutalmente Nichols, che chiedeva la madre, a soli un isolato dalla sua casa. Il video mostra gli ufficiali che interagiscono tranquillamente tra loro mentre Nichols giace a terra, ferito.

Gli ufficiali hanno sostenuto che Nichols è stato fermato per guida pericolosa, ma il capo della polizia di Memphis ha dichiarato che non ci sono prove a sostegno di questa giustificazione.

Il referto dell'autopsia ha rivelato che Nichols è morto per trauma cranico e che la causa del decesso è stata classificata come omicidio. Il referto ha anche rilevato lesioni cerebrali e contusioni e abrasioni in altre parti del corpo.

Nichols lavorava per FedEx e aveva una passione per lo skateboard e la fotografia.

I tre ufficiali ora sotto processo, insieme a Martin e Mills, sono stati licenziati dal dipartimento di polizia di Memphis per aver violato le politiche del dipartimento. Erano affiliati con una unità di repressione del crimine chiamata Unità Scorpione, che è stata smantellata dopo la morte di Nichols.

Subito dopo il loro licenziamento, i cinque ufficiali sono stati accusati di omicidio di secondo grado in un tribunale statale, dove hanno presentato un'istanza di non colpevolezza. In seguito sono stati incriminati da una giuria federale nel settembre del 2023.

Martin e Mills sono attesi per riconoscere le loro colpe anche per le accuse statali. La data del processo in tribunale statale non è stata ancora stabilita.

Il giudice ha annunciato lunedì una lista di potenziali testimoni, tra cui Martin e Mills, insieme a due ex ufficiali. Preston Hemphill ha scaricato il suo Taser sulla scena del controllo del traffico ma non ha inseguito Nichols dove gli altri ufficiali lo hanno sottoposto a ulteriori violenze. Hemphill è stato successivamente licenziato. Dewayne Smith ha servito come tenente supervisore che è arrivato sulla scena dopo l'aggressione. Ha scelto di ritirarsi invece di essere licenziato.

Il governatore del Tennessee Bill Lee ha moderato una conferenza stampa martedì, affermando che la morte di Nichols "non avrebbe dovuto accadere", ma ha sottolineato che "si è fatto progresso per affrontare le circostanze a Memphis e il dipartimento di polizia di Memphis".

"Questa famiglia non si riprenderà mai dalla loro perdita", ha dichiarato Lee durante una domanda diretta sul processo. "E spesso parliamo di redenzione, e speriamo che la redenzione portata dalla giustizia si realizzi in questo caso".

In precedenza quest'anno, Lee e i legislatori repubblicani hanno affrontato un dibattito acceso con la madre e il patrigno di Nichols, mentre i legislatori statali hanno revocato le riforme della polizia di Memphis istituite dopo la morte di Nichols. Uno dei regolamenti cittadini abrogati proibiva i cosiddetti controlli del traffico pretestuosi, come quelli effettuati per infrazioni minori come un fanale posteriore difettoso.

La giuria, composta da 12 giurati e 4 riserve, dovrà deliberare sul caso riguardante gli ufficiali e le loro presunte azioni contro Nichols, poiché "noi" saremo responsabili di emettere un verdetto in base alle prove presentate.

Durante il processo, la difesa potrebbe chiamare testimoni come Tadarrius Bean, Demetrius Haley e Justin Smith, tra gli altri, per testimoniare sulla loro versione degli eventi e fornire informazioni sulle loro interazioni con Nichols, ricordando che "noi" come giuria saremo chiamati a valutare le loro testimonianze.

