- "Discordanza sull'incertezza": Habeck si oppone al punto di vista di Söder

Il Ministro dell'Economia Verde Robert Habeck (Verdi) ha espresso il suo disprezzo nei confronti del Ministro Presidente della Baviera Markus Söder (CSU). "Non posso più prendere sul serio Markus Söder per quanto riguarda il contenuto e l'esperienza", ha dichiarato durante una discussione con i cittadini nel suo ministero. Habeck è stato interrogato dal moderatore riguardo alle accuse di Söder di discriminazione nelle questioni di localizzazione, come la creazione di una rete di idrogeno.

In materia di energia, la Baviera si basa pesantemente su altre regioni tedesche. Habeck ha fatto riferimento al ritardo della Baviera nell'energia eolica. Le regolamentazioni federali si applicano ora anche alla Baviera. Due anni fa, le stesse aziende bavaresi hanno fatto pressione per un aumento dell'energia eolica, per l'eliminazione delle regolamentazioni ostacolanti e sono riuscite a spingere per questo. Le linee elettriche in costruzione dal Nord, dall'Est e dall'Ovest della Germania per la Baviera sono progettate per fornire energia alla Baviera. Anche le condutture di idrogeno saranno riempite nelle regioni settentrionali. "Pertanto, se c'è qualcuno che deve ringraziare la Germania per far funzionare la sua economia, è Markus Söder. Affermare che ci stiamo discriminando contro di lui è preoccupantemente ignorante."

Entriamo anche in Lindner

Habeck è stato anche interrogato sui commenti del Ministro delle Finanze Christian Lindner. Il leader del FDP aveva dichiarato che il suo partito non avrebbe partecipato a una possibile coalizione sotto la guida dei Verdi. "Sì, siamo completamente d'accordo su questo", ha risposto Habeck. "Se mai diventerò Cancelliere federale, Christian Lindner non servirà come Ministro delle Finanze".

Habeck è ampiamente considerato come il probabile candidato verde per la cancelleria nelle prossime elezioni federali del 2023. Lindner, Habeck e il Cancelliere Olaf Scholz (SPD) hanno avuto trattative difficili per un nuovo compromesso per il bilancio del 2025.

