- Discarico dopo il soggiorno in pronto soccorso

C'è stata grande preoccupazione dopo che il leggendario rapper Thomas D (55) dei Fantastic Four è stato ricoverato in ospedale martedì a causa di una puntura d'insetto. In un breve video, ha parlato di una possibile sepsi e ha detto che avrebbe saputo di più in un'ora. Tuttavia, il suo account Instagram è rimasto silenzioso fino a mercoledì sera. Ora c'è una rassicurazione ufficiale dal suo letto d'ospedale. Ha passato la peggiore notte alle spalle e ora tutto è a posto, ha detto il visibilmente debilitato Thomas D via Instagram. La febbre è anche passata. Dovrebbe essere di nuovo in piedi tra pochi giorni.

Tuttavia, ha dovuto cancellare la sua esibizione prevista con la band jazz di Amburgo The KBCS il 15 agosto a Jena. Ha anche ringraziato tutti per i loro auguri di pronta guarigione. Capisce che deve fare un aggiornamento dopo che molti fan si sono preoccupati sinceramente per lui. Molti lo hanno anche chiamato per chiedere come stava. Ora, vuole solo essere lasciato solo per dormire, ha detto stancamente ma con un occhiolino.

Martedì mattina, il musicista ha mostrato ai suoi fan su Instagram un grosso gonfiore sul braccio sinistro in un breve video. In quel momento, sembrava di buon umore e ha commentato il suo post, "Sotto il gomito. Qualcosa mi ha punto ieri. L'insetto dovrebbe mettersi in contatto, altrimenti sono veramente arrabbiato."

Sepsi dopo una puntura d'insetto?

Poche ore dopo, un altro video del rapper è seguito, questa volta dal pronto soccorso di un ospedale, dove ha detto ai suoi fan che aveva aspettato tre ore per vedere un dottore. Dopo la fine della sua attesa, è seguito un altro video. Nel clip, il musicista è stato visto con un bracciale nero sul braccio interessato e ha dato il seguente aggiornamento: "Merda... In un'ora saprò cosa ho. Ma probabilmente sepsi e un animale che ha punto la borsa, quindi dobbiamo immobilizzare il braccio ora. Wow..."

Dopo una difficile notte in ospedale, Thomas D ha condiviso un aggiornamento su Instagram, dicendo di aver passato la peggiore notte alle spalle e che ora tutto è a posto. A causa del suo concerto cancellato con The KBCS, ha chiesto privacy, dicendo "Ora, voglio solo essere lasciato solo per dormire, sono stanco ma con un occhiolino."

Leggi anche: