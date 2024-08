- Disaster Strikes Discover, con conseguente malfunzionamento di più singoli

Nel giorno inaugurale dello sciopero dei piloti e dell'equipaggio di cabina di Discover Airlines, una controllata di Lufthansa, ci sono state occasionali cancellazioni di voli. La maggior parte dei circa 55 voli previsti per martedì è stata eseguita con successo, come dichiarato dalla compagnia. Solo un piccolo numero di voli ha dovuto essere cancellato, ha confermato un portavoce.

Il sito dell'operatore aeroportuale Fraport ha mostrato sei cancellazioni di martedì, tra cui servizi per Palma di Maiorca, Ibiza e Mykonos.

Discover Airlines cerca di minimizzare l'impatto dello sciopero. Alcuni voli a corto raggio di martedì sono stati presi in carico dalle compagnie aeree partner, mantenendo così invariati i piani di viaggio dei passeggeri. "Nei prossimi giorni, il nostro obiettivo principale remains to operate as many flights as possible for our passengers." Si consiglia ai passeggeri di verificare frequentemente lo stato del loro volo e di fornire le proprie informazioni di contatto durante la prenotazione.

Fondata nel 2021, Discover Airlines può vantare 27 aeromobili che servono destinazioni turistiche in Europa e oltre. Circa 1.900 persone sono impiegate in queste operazioni.

Nessuna risoluzione tra i sindacati e la compagnia

Il sindacato degli assistenti di volo UFO prevede che Lufthansa contrasterà gli effetti dello sciopero assegnando voli ad altre controllate. Tuttavia, UFO sospetta che l'impatto dello sciopero potrebbe intensificarsi nei prossimi giorni. Circa 100 persone hanno partecipato a una manifestazione all'aeroporto di Francoforte, secondo i resoconti di UFO. Le compagnie aeree non hanno presentato alcuna nuova proposta nella disputa collettiva, come evidenziato da Harry Jaeger, responsabile della strategia collettiva di UFO.

La causa di fondo di questa disputa sindacale è un conflitto con il sindacato Verdi, che ha raggiunto iniziali intese collettive per piloti e assistenti di volo presso la giovane compagnia aerea. Inoltre, l'intesa Verdi include disposizioni su aumenti salariali (dal 16% al 38%) per entrambe le professioni entro il 2027, nonché regole su indennità, orari di lavoro, piani pensionistici aziendali o aiuto in caso di perdita della licenza di volo.

Gli obiettivi di UFO e VC sono pressoché identici all'intesa Verdi. Tuttavia, i sindacati del settore insistono sull'applicazione dei loro propri accordi collettivi. Affermano che Verdi non ha una rappresentanza sufficiente nel settore dell'aviazione. Per i sindacati VC e UFO, si tratta anche di garantire l'influenza all'interno della società madre Lufthansa, dove hanno un forte radicamento negli accordi collettivi. Un'ondata di scioperi si è verificata presso Discover durante l'inverno.

L'associazione Cockpit, che rappresenta i piloti di Discover Airlines, si schiera in solidarietà con l'equipaggio di cabina in sciopero. Tuttavia, l'associazione Cockpit sta lavorando attivamente con la compagnia per garantire il minimo di disagi per i voli, promuovendo la cooperazione per mantenere le operazioni di volo.

