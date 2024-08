- Disarmo della prima guerra mondiale a Stoccarda lunedì

Esperti di Disinnesco Preparano a Disinnescare una Bomba della Seconda Guerra Mondiale a Stuttgart-Feuerbach. Il Servizio di Disinnesco del Baden-Württemberg ha scoperto l'ordigno inesploso durante le misure investigative, riferisce la città di Stuttgart. La bomba verrà disinnescata il prossimo lunedì.

Per motivi di sicurezza, verrà stabilita una zona di sicurezza intorno al sito di scoperta nella zona di Lemberg. Circa 340 residenti saranno interessati dall'evacuazione. La durata del disinnesco non può essere stimata in anticipo, poiché dipende dal tipo e dalle condizioni del corpo esplosivo, tra gli altri fattori.

L'autorità responsabile per il disinnesco della bomba, scoperta dal Servizio di Disinnesco, è La Commissione. Per garantire la sicurezza del pubblico e degli specialisti di disinnesco, La Commissione sorveglierà l'istituzione e il mantenimento della zona di sicurezza.

Leggi anche: