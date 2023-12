Diriyah: l'ultimo "giga progetto" che mira a trasformare l'Arabia Saudita

Così grande, infatti, che il Paese sta concentrando i suoi sforzi su quelli che chiama "giga-progetti", sviluppi che costituiscono una parte fondamentale del piano Vision 2030 del Regno per creare nuovi ecosistemi economici e guidare la diversificazione.

L'Arabia Saudita mira ad attrarre 100 milioni di visitatori all'anno entro il 2030, un obiettivo non da poco se si considera che il Paese ha accolto i primi turisti muniti di eVisa solo nel 2019.

Per attirare questi visitatori stanno sorgendo in tutto il Regno nuove destinazioni futuristiche e talvolta controverse, come NEOM, con la sua città speculare senza auto lunga 170 chilometri The Line e la stazione di sport invernali di Trojena, oltre ad altri progetti che si concentrano sulla storia antica della nazione, come le tombe nabatee di AlUla e le città oasi di Khaybar e Tayma.

Alla periferia della capitale saudita, Riyadh, si trova un altro giga-progetto che mira ad attirare 27 milioni di visitatori annuali in un sito di 14 chilometri quadrati pieno di attrazioni storiche e culturali.

Considerata la culla della nazione, Diriyah è la sede ancestrale della dinastia Al Saud e ospita il sito Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO di At-Turaif, sede del primo Stato saudita, fondato nel 1727.

Diriyah ha un enorme significato per l'Arabia Saudita moderna, sia dal punto di vista storico che culturale. E come giga-progetto chiave nel piano Vision 2030 del Regno, c'è pressione per farlo bene.

Prezzo multimiliardario

Jerry Inzerillo, amministratore delegato della Diriyah Gate Development Authority, è stato incaricato di fare proprio questo. Veterano dell'ospitalità da cinque decenni, è a capo di un team che mira a sviluppare Diriyah come progetto di punta della Vision 2030, fornendo "esperienze culturali senza pari ai visitatori e guidando la crescita economica del Regno".

"Siamo impegnati a preservare e promuovere la storia e la cultura della città e siamo ansiosi di accogliere visitatori da tutto il mondo per testimoniare la sua bellezza e far parte dell'eredità che rappresenta".

La costruzione di una destinazione non è economica.

Diriyah è un progetto da 63,2 miliardi di dollari che, secondo Inzerillo, è "uno dei più grandi e complessi al mondo".

Ma cosa c'è da fare per i visitatori una volta arrivati?

Le prime fasi del piano generale sono state inaugurate alla fine del 2022 e comprendono il sito del patrimonio mondiale di At-Turaif con nuove gallerie e musei che ripercorrono la storia di Diriyah, insieme a resti di mura, palazzi reali e moschee.

Proprio di fronte si trova la Bujairi Terrace, una collezione di ristoranti costruiti nel tradizionale stile architettonico Najdi in mattoni di fango della regione, che comprende locali che servono cucina saudita di alto livello e ristoranti internazionali come Angelina, COVA e Sarabeth's.

Ma i piani per Diriyah vanno ben oltre alcuni ristoranti e musei.

"Abbiamo un piano regolatore continuo che si adatta per garantire la continuità dei lavori e lanceremo nuove attività ogni anno fino al 2030", spiega Inzerillo. "Il nostro obiettivo è quello di creare un polo culturale di livello mondiale nel cuore della nazione".

Musica e luci

A Diriyah apriranno circa 38 nuovi hotel e resort, tra cui proprietà di grandi marchi come Ritz-Carlton, Park Hyatt e Raffles, oltre a sei musei, 26 attrazioni culturali, più di 400 outlet di lusso e lifestyle e oltre 100 souq e bazar.

Sei parchi si estenderanno su 2,6 chilometri quadrati, ricchi di decine di migliaia di alberi e attraversati da sentieri e percorsi per passeggiate a piedi, in bicicletta e a cavallo.

Anche gli eventi saranno al centro dell'attenzione della destinazione e c'è già un fitto programma in corso. L'edizione 2022 della Stagione di Diriyah ha preso il via a ottobre e si è protratta fino al 22 febbraio 2023, con eventi ad alta energia come la gara di Formula E di Diriyah di gennaio e i concerti di John Legend, French Montana e Martin Garrix.

I palmeti di Diriyah sono attualmente trasformati con installazioni luminose immersive di artisti internazionali e sauditi, tra cui Masamichi Shimada e Balqis AlRashed, nell'ambito delle Diriyah Nights, con concerti di musica araba, ristoranti pop-up e sale shisha che attirano i residenti della capitale.

Dal 10 all'11 e dal 15 al 18 febbraio si è svolto il Diriyah Urban Festival, con parkour, skateboard, breakdance e la Coppa del Mondo di BMX Freestyle 2023.

Diriyah è sulla buona strada per cambiare il volto di Riyadh nel suo complesso. Non solo darà ai turisti più motivi per visitarla, ma le nuove infrastrutture introdotte - strategie di smart city, aree pedonalizzate, maggiore uso del trasporto pubblico e un nuovo collegamento alla metropolitana - saranno una boccata d'aria fresca rispetto al traffico notoriamente intenso di Riyadh.

Si prevede che le nuove aree residenziali di Diriyah saranno abitate da circa 100.000 persone.

I siti del patrimonio culturale di At-Turaif vengono fatti rivivere ai visitatori da un team di 30 giovani guide saudite entusiaste, che li condurranno attraverso gallerie che tracciano la storia di Diriyah, approfondendo temi come l'equitazione, l'architettura tradizionale, la moneta e il commercio.

I visitatori possono persino trovarsi a esplorare il sito in compagnia dei reali. Una delle guide è la principessa Al-Jawhara Abdulmohsin Al-Saud, 30 anni, membro della famiglia Al-Saud, di cui questa è la patria ancestrale.

Grandi speranze

La principessa ha raccontato alla CNN che è stata una visita ad At-Turaif con la sua famiglia a farle decidere di assumere un ruolo nel fiorente settore turistico del Paese. Come parte del team che si occupa dell'esperienza di At-Turaif, guida i visitatori attraverso le mostre che si concentrano sui primi imam che hanno avuto un ruolo fondamentale nella formazione dell'Arabia Saudita moderna.

"Sapevo di voler partecipare alla conservazione e alla condivisione di questo tesoro culturale", ha dichiarato via e-mail. "Ho fatto domanda alla Diriyah Company e sono stata entusiasta di avere l'opportunità di contribuire a far rivivere la storia di At-Turaif ai visitatori di tutto il mondo".

Grazie alla sua eredità familiare, questo ruolo ha un significato ancora più importante per lei. "Come membro della Casa di Saud, guidare i visitatori a Diriyah è un'esperienza davvero significativa e umiliante. È mio privilegio far rivivere le loro storie perché tutti possano apprezzarle e trarne insegnamento".

La speranza è che Diriyah attiri visitatori interessati sia al patrimonio culturale del regno che ai suoi ambiziosi sviluppi futuristici.

Inzerillo è fiducioso che sarà così, ritenendo che Diriyah offra tanto ai sauditi quanto ai visitatori, dando a tutti l'opportunità di comprendere la cultura, la storia e le tradizioni dell'Arabia Saudita.

"Per i locali, è un'opportunità per celebrare e riconnettersi con la ricca storia e cultura che hanno ereditato", afferma.

"Per i visitatori, è un'occasione per immergersi in un'esperienza culturale unica e autentica, per esplorare il sito di At-Turaif, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e per scoprire l'architettura tradizionale e la bellezza naturale di questa città costruita dalla terra".

Fonte: edition.cnn.com