Sotto l'hashtag #KIDSREBEL, l'ARD ha interrotto la sua programmazione alle 20:15 di una domenica sera per portare alla luce i bisogni, i diritti e le preoccupazioni dei bambini. In un segmento di 15 minuti su ARD, la comica Carolin Kebekus ha condotto lo show, con bambini che hanno fatto da presentatori di programmi come "Buongiorno", "Aggiornamenti sportivi", "News", "Quiz & Inseguimento" e "Tatort" detective.

Brevi interruzioni hanno mostrato bambini che discutevano di questioni serie, come l'esigenza di incorporare i diritti dei bambini nella Costituzione e problemi come il bullismo online, l'abuso sui minori, la povertà e le insufficienti strutture ricreative.

"Tatort" è stato rimandato

Noemi, nel ruolo di conduttrice del telegiornale, ha riferito: "Uno studio recente mostra che i giovani di oggi sono più pessimisti riguardo al futuro che mai. Le principali preoccupazioni per la mia generazione includono la guerra in Europa, la divisione sociale e il cambiamento climatico. Le crisi continue stanno anche aumentando lo stress psicologico". Di conseguenza, l'episodio di "Tatort" è stato spostato alle 20:30 a causa di questo programma speciale.

Il capo della programmazione della WDR, Jörg Schönborn, ha spiegato questa decisione insolita: "È nostro dovere sociale mettere in luce i diritti dei bambini. Vogliamo promuovere questa causa utilizzando le nostre risorse e le ampie offerte della radiotelevisione pubblica".

Carolin Kebekus e l'impegno per i diritti dei bambini

Kebekus, fresca di maternità a gennaio, ha dichiarato all'Agenzia tedesca di stampa: "I diritti dei bambini in Germania sono ancora significativamente trascurati. quasi un quarto dei bambini e dei giovani è a rischio di povertà o esclusione sociale. Spero in una dichiarazione politica chiara che dichiari che affrontare questa situazione diventa una priorità assoluta. Purtroppo, il movimento per i diritti dei bambini è sottodotato di fondi".

