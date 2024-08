Dirigenti di Smartmatic accusati dal Dipartimento di Giustizia per presunta corruzione nelle Filippine

Tra i dirigenti di Smartmatic che affrontano accuse c'è il presidente della società, Roger Piñate, secondo un comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia. Il mandato stesso non sembra essere disponibile pubblicamente fino a venerdì mattina.

I pubblici ministeri hanno dichiarato nel comunicato stampa che il mandato deriva da tangenti presunte pagate da Smartmatic ad Andres Bautista, l'ex alto funzionario delle elezioni nelle Filippine, "per ottenere e mantenere affari relativi alla fornitura di macchine per votare e servizi elettorali per le elezioni filippine del 2016".

Bautista era già accusato di reati correlati negli Stati Uniti e viene nominato nel nuovo mandato, secondo il comunicato stampa.

Smartmatic ha rilasciato una dichiarazione che riconosce gli arresti, dicendo che i due esecutivi che sono ancora nella società sono stati immediatamente messi "in congedo", anche se "rimangono innocenti fino a prova contraria".

La società ha aggiunto: "Non è stata allegata alcuna frode elettorale e Smartmatic non è stato incriminato. I votanti in tutto il mondo devono essere rassicurati che le elezioni in cui partecipano sono condotte con la massima integrità e trasparenza".

Anche se le accuse non riguardano le elezioni del 2020, il nuovo mandato sta già causando onde nell'ambito delle cause legali in corso che Smartmatic ha portato contro i media conservatori che hanno promosso la menzogna secondo cui il suo software ha truccato le elezioni del 2020.

Fox News e Newsmax sono oggetto di cause per diffamazione da parte di Smartmatic. Fox ha rifiutato di commentare e Newsmax non ha risposto immediately a una richiesta.

Entrambe Fox News e Newsmax negano di aver diffamato qualcuno e sostengono che il Primo Emendamento protegge la loro copertura del 2020, quando hanno dato spazio a sostenitori di allora Presidente Donald Trump che hanno falsamente affermato che Smartmatic e un'altra società di voto avevano manipolato i risultati.

Fox News e Newsmax hanno colto l'occasione per le accuse di corruzione nelle Filippine, che sono state segnalate per la prima volta da CNN lo scorso anno.

Gli avvocati di Fox News e Newsmax hanno argomentato che qualsiasi processo penale contro i dirigenti di Smartmatic potrebbe significativamente danneggiare la reputazione pubblica della società di voto, rendendo molto più difficile per la società di voto sostenere di essere stata danneggiata solo dalla copertura elettorale controversa del 2020.

Il lavoro all'estero di Smartmatic, compresi i passati affari in Venezuela e la saga delle Filippine, è stato a lungo visto come un punto debole che potrebbe indebolire le sue cause per diffamazione negli Stati Uniti.

Il processo Newsmax-Smartmatic è previsto per il prossimo mese in un tribunale statale del Delaware, a meno che non ci sia un accordo esterno.

