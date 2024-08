- Direttore sportivo del BVB Kehl: Serhou Guirassy è "nel piano"

Borussia Dortmund non ha preoccupazioni riguardo allo stato di salute del suo nuovo attaccante, Serhou Guirassy. Il club ha categoricamente smentito i report dei media che suggerivano un'assenza più lunga per l'attaccante centrale, acquistato per circa 18 milioni di euro. "Serhou era e remains parte del nostro piano", ha dichiarato il direttore sportivo Sebastian Kehl all'agenzia di stampa tedesca. "Attualmente si sta allenando a Bad Ragaz e ha già ripreso a correre, ovviamente senza tutore".

Kehl ha spiegato che Guirassy sarebbe stato inizialmente indisponibile come previsto, ma sarebbe presto stato pronto per giocare. Il quotidiano Bild aveva speculato che il 28enne non sarebbe stato in grado di giocare fino a ottobre a causa dei suoi problemi al ginocchio, che Guirassy ha prontamente smentito sui social media con un X rosso. Il trasferimento dell'attaccante, che si era infortunato al ginocchio mentre giocava per il VfB Stuttgart, era stato inizialmente ritardato e completato solo dopo ulteriori esami.

Serhou Guirassy sta attualmente seguendo il suo programma di riabilitazione a Bad Ragaz, rinomato centro benessere e sportivo. Dopo il suo positivo ritorno alla corsa, i tifosi del Borussia Dortmund possono aspettarsi di vedere il loro nuovo attaccante in azione sul campo presto.

