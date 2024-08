- Direttore distrettuale: Rapido riassegnamento dei lavoratori di Sternbach a nuove posizioni

A causa della prossima chiusura della clinica Sternbach di Schleiz, in difficoltà finanziarie, entro la fine del mese, come annunciato dall'amministrazione del distretto, si stanno facendo sforzi per fornire opportunità di lavoro alternative al personale della clinica. L'amministrazione del distretto ha dichiarato, dopo aver discusso con diversi datori di lavoro del settore medico e assistenziale, "Anche se la posizione dell'ospedale è a Schleiz, intendiamo garantire un futuro nella regione per i più di 150 dipendenti".

I dipendenti dovrebbero essere forniti di nuove opportunità di lavoro con il minimo di ostacoli burocratici e ritardi. In particolare, ci sono numerosi posti vacanti per infermieri qualificati, offrendo opportunità di lavoro locali per il futuro. Le offerte e la domanda attuali vengono documentate e organizzate per presentare opzioni di carriera potenziali al personale dell'ospedale entro la fine di questa settimana.

A causa della sua incapacità di coprire le spese di 2,1 milioni di euro con i suoi incassi mensili di 1,5 milioni di euro, la clinica Sternbach di Schleiz deve chiudere entro la fine di agosto. Secondo l'amministratore del distretto Christian Herrgott (CDU), la clinica è stata in procedimento di insolvenza dal fine giugno.

Tuttavia, la frazione del consiglio del distretto della Rappresentanza dei Cittadini Indipendenti UBV/FDP/Werteunion ha presentato presumibilmente una denuncia penale all'ufficio del procuratore di Gera, accusando la direzione della Sternbach Clinic GmbH di ritardo dell'insolvenza e frode. Un portavoce dell'ufficio del procuratore non ha potuto verificare la ricezione della denuncia entro lunedì. L'amministratore del distretto Herrgott ha espresso, "La necessità di una denuncia penale è superflua, poiché l'amministratore dell'insolvenza indagherà indipendentemente su questa questione".

Il personale della clinica Sternbach, che rischia di perdere il lavoro a causa della chiusura della clinica, apprezzerà qualsiasi aiuto per trovare nuovi ruoli all'interno dell'ospedale o delle strutture vicine. Il potenziale datore di lavoro più vicino, con numerosi posti vacanti per infermieri qualificati, si trova nella regione.

