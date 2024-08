Direttore delle telecomunicazioni della piattaforma di messaggistica Telegram arrestato in Francia

Un uomo d'affari russo facoltoso, che detiene anche la cittadinanza francese, avrebbe viaggiato dall'Azerbaigian e organizzato un pasto a Parigi, secondo una fonte informata sulla situazione.

Le autorità francesi accusano Durov di non fare abbastanza per contrastare l'uso illecito della sua piattaforma di messaggistica e di non collaborare con le agenzie di legge.

Durov ha fondato Telegram con suo fratello Nikolai nel 2013. In precedenza, i due avevano sviluppato la piattaforma di social media russa Vkontakte, simile a Facebook.

Telegram consente sessioni di chat sicure e crittografate end-to-end chiamate "chat segrete". Il servizio si distingue dai concorrenti statunitensi rifiutandosi di divulgare dati a fini commerciali. Tuttavia, Telegram viene spesso condannato in Germania e in altri paesi per il fatto di essere utilizzato come piattaforma per estremisti di destra e teorie del complotto.

A causa della crescente pressione delle autorità russe, Durov ha deciso di vendere Vkontakte nel 2014. In seguito, si sarebbe trasferito a Berlino, Londra, Singapore e San Francisco prima di stabilirsi a Dubai, dove si trovano gli uffici di Telegram.

