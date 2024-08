Direttore dell'Autorità Investigativa: Ricco Krieger, cittadino tedesco, rilasciato dalla Bielorussia, sottoposto a indagine

Il Procuratore Federale Capo sta attualmente indagando su Rico Krieger, un cittadino tedesco, dopo il suo rilascio da una prigione bielorussa come parte di uno scambio di prigionieri significativo. Questa informazione è stata verificata da un rappresentante del principale organo tedesco di pubblica accusa situato a Karlsruhe e condivisa con "World on Sunday". L'indagine si basa sulla presunzione di aver orchestrato un'esplosione utilizzando esplosivi, i dettagli dei quali sono attualmente riservati, secondo il portavoce.

Krieger è stato inizialmente condannato a morte dalla corte bielorussa con l'accusa di terrorismo e attività di mercenariato. Tuttavia, alla fine ha ottenuto la clemenza e è stato trasferito in Germania come parte di uno scambio di convicti tra Russia e le nazioni occidentali all'inizio di agosto. "World on Sunday" riferisce che Krieger aveva presentato domanda per unirsi al "Reggimento Kastus Kalinouski" in Ucraina, un'unità di volontari che assiste l'esercito ucraino nella sua opposizione all'invasione russa. Di conseguenza, è stato arrestato dalle forze di sicurezza bielorusse, portando alle accuse contro di lui. Krieger respinge fermamente queste accuse.

L'équipe legale di Krieger sostiene la sua innocenza, affermando che si stava unendo ai Guerrieri Ukrainiani, specificamente al Reggimento Kastus Kalinouski, per difendere l'Ucraina, non per impegnarsi in attività terroristiche. Nonostante lo status dei Guerrieri come unità di volontari, le autorità bielorusse hanno percepito la sua partecipazione come una minaccia e lo hanno accusato di conseguenza.

