- Direttore del torneo Reichel: "È stato un atto di forza"

Il Hamburg Ladies Open 2024 sono ormai storia dal tardo sabato sera. La cerimonia di premiazione che ha seguito l'evento di doppio sul Centre Court del Rothenbaum ha segnato la fine dell'evento nato per necessità - e il direttore del torneo Sandra Reichel era sollevata. "È stato un grande sforzo," aveva sintetizzato le settimane passate prima dell'ultima giornata. Tuttavia, guardando al futuro, l'austriaca ha detto: "C'è il desiderio di giocare qui di nuovo." Tuttavia, sono necessari ulteriori colloqui con partner chiave come la città e la Federazione Tedesca di Tennis (DTB).

La data è già stata fissata. Dal 13 al 20 luglio 2025, un torneo femminile di alto livello si svolgerà di nuovo nella città anseatica, questa volta come WTA 250 e non nella variante ridotta a 125 come quest'anno.

Il torneo verrà potenziato

In effetti, Reichel ha anche piani per portarlo al livello di 500. Vuole discuterne durante lo US Open a New York con la WTA. Il salto sarebbe evidente solo guardando i premi in denaro. Il recente torneo 125 era dotato di 100.000 euro, mentre uno status di 500 potrebbe ammontare a circa 950.000 dollari USA (circa 870.000 euro).

Ma questo è musica per il futuro. Prima di tutto, Reichel è solo felice che il torneo si sia svolto nel 2024, dopo che era stato annunciato a tarda maggio che non c'era un luogo. Nonostante solo circa 8.000 spettatori in totale durante i sette giorni, ha sottolineato: "Era la cosa giusta da fare. Lo rifarei subito. Perché è un messaggio importante che abbiamo riportato il tennis femminile a Hamburg e che rimaniamo qui."

Quest'anno, Reichel si è concentrata sui giocatori di Hamburg, guidati da Tamara Korpatsch, Ella Seidel, Eva Lys e Noma Noha Akugue, finalista dell'anno scorso. Anche se la finale è stata tra la vincitrice Anna Bondar dall'Ungheria e la campionessa olandese in difesa Arantxa Rus, i quattro giocatori anseatici hanno anche giocato sulla sabbia del grande arena durante la settimana. Nonostante lo sforzo organizzativo dell'utilizzo dello stadio, Reichel ha sottolineato: "Era una questione di rispetto che i giocatori meritavano di giocare sul Centre Court."

Gli atleti vincitori sono stati onorati durante la cerimonia di premiazione che ha seguito la conclusione dei tornei. Il successo dell'ospitata del Hamburg Ladies Open nel 2024, anche dopo i primi dubbi, è stato celebrato durante la cerimonia.

