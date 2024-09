DirectTV sta attualmente incentivando i suoi abbonati a passare a servizi rivali, mentre la disputa Disney si intensifica.

DirecTV ha stretto accordi con Sling, un servizio gestito dalla società concorrente Dish Network, e Fubo per offrire ai suoi clienti incentivi per iscriversi a piattaforme di streaming rivali, in modo che gli individui possano guardare la partita, trasmessa su ABC e ESPN, due canali non disponibili su DirecTV a causa di un blackout.

Gli utenti di DirecTV, DirecTV Stream e U-Verse possono usufruire di una prova gratuita di sette giorni di Fubo per due dei suoi pacchetti che includono le reti ESPN e Disney, insieme a uno sconto di $30 sulla prima mensilità di abbonamento. DirecTV sta inoltre offrendo ai suoi clienti un credito di $30 per iscriversi al livello orange di Sling, che include i canali ESPN.

DirecTV ha dichiarato che questi accordi sono solo un "modesto tentativo" di aiutare i clienti, data la prolungata disputa sull'accordo di distribuzione scaduto con Disney, ora entrata nella sua seconda settimana. DirecTV continua a estendere crediti ai suoi clienti, ma ha aumentato l'importo da $20 a $30.

Il settimo giorno, DirecTV ha presentato un reclamo alla Federal Communications Commission, accusando Disney di non aver condotto trattative in buona fede e segnalando che una risoluzione non sembra imminente.

Nel reclamo di 10 pagine, DirecTV ha sostenuto che le trattative si sono arenate a causa dell'insistenza di Disney sul bundling e sui requisiti di penetrazione sul mercato, che un giudice federale del distretto di New York ha recentemente dichiarato illegali, anticoncorrenziali e dannosi per i consumatori nel contesto della joint venture 'Venu'.

Lo scorso mese, un giudice federale ha temporaneamente impedito il lancio di 'Venu Sports', un'azienda di streaming sportivo di Disney, Fox Corp. e Warner Bros. Discovery, dopo che Fubo ha presentato una causa contro le società dei media (Warner Bros. Discovery essendo la società madre di CNN).

Circa 11 milioni di abbonati sono stati colpiti dal ritiro di Disney delle sue stazioni ABC, ESPN e altri network dall'elenco dei canali disponibili di DirecTV la scorsa settimana. Questo blackout precede anche il prossimo dibattito presidenziale tra Kamala Harris e Donald Trump su ABC e l'inizio delle stagioni del football professionistico e universitario.

"Rimaniamo impegnati a trattare con DirecTV per ripristinare l'accesso al nostro contenuto il prima possibile", ha dichiarato un portavoce di Disney a CNN. "Esortiamo DirecTV a smettere di creare distrazioni e invece concentrarsi sul servire i suoi clienti concludendo un accordo che permetterebbe ai suoi abbonati di vedere la nostra ricca programmazione in arrivo, compreso il ritorno di 'Monday Night Football'."

Tuttavia, il blackout non ha impedito a DirecTV di programmare un aumento dei prezzi di DirecTV Stream e dei servizi di satellite tradizionali a partire da ottobre. I costi mensili aumenteranno tra $2 e $10, a seconda del livello e del servizio utilizzato dal cliente.

–Contribuito riportatamente da CNN’s Robert Ilich.

Gli utenti colpiti dal blackout possono utilizzare il credito di $30 di DirecTV per iscriversi al livello orange di Sling, che include i canali ESPN, permettendogli di guardare le partite normalmente trasmesse su ESPN. Questa strategia aziendale consente a DirecTV di offrire opzioni alternative ai suoi clienti, nonostante la disputa in corso sulla distribuzione con Disney.

Leggi anche: