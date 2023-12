Diplomazia dei noodle allo Yaoji Chaogan: i clienti affollano il popolare ristorante di Pechino visitato da Biden nel 2011

Tra questi sembra esserci anche il proprietario di Yaoji Chaogan, un ristorante di Pechino che ha accolto Biden nel 2011.

Poco dopo che Biden è stato dichiarato vincitore delle elezioni presidenziali statunitensi del 2020, il ristorante ha attirato file di curiosi cinesi che speravano di assaggiare ciò che il presidente eletto aveva mangiato nove anni fa.

"Credo che questo rifletta in parte l'interesse della gente per la campagna elettorale di Biden", spiega il proprietario Yao Yan alla CNN Travel.

"Ora, quando le persone vengono a Pechino, sia per lavoro che per viaggio, non vogliono solo vedere alcuni punti panoramici o siti storici; vogliono anche sperimentare la cultura gastronomica di Pechino. Quando le persone hanno saputo che Biden era stato nel nostro ristorante, sono venute qui per vedere cosa aveva provato prima".

La famosa visita del 2011

Biden, che all'epoca era in visita a Pechino in qualità di vicepresidente degli Stati Uniti, si fermò senza preavviso in questo ristorante a conduzione familiare senza fronzoli il 18 agosto 2011.

"Il suo arrivo ha sorpreso e deliziato i commensali", ricorda Yao.

"Il vicepresidente Biden è stato molto alla mano e spiritoso. La gente lo applaudiva di tanto in tanto. Era felice di stare con i commensali cinesi. Ha presentato sua nipote, poi ha scattato foto con i commensali e ha avuto alcuni scambi con loro. Ha assaggiato i nostri piatti e ha espresso commenti positivi sul nostro cibo. Ha pensato che fosse delizioso".

Yaoji Chaogan (tradotto "I fegatini di Yao") è specializzato in chaogan, uno stufato popolare di Pechino a base di fegato e intestino di maiale.

Biden, tuttavia, non ha sfidato le frattaglie.

Lui e la squadra in visita - un gruppo di cinque persone - hanno ordinato cinque piatti di zha jiang mian (tagliatelle con pasta di fagioli), 10 panini al vapore, cetrioli schiacciati, patate tagliuzzate e insalate di igname di montagna.

Dopo il suo pasto, in suo onore è stato aggiunto al menu il "Biden Set", con gli articoli che ha assaggiato.

"Non sono rimasto deluso [dal fatto che non abbia provato Chaogan]", dice Yao. "Chaogan è unico. Gli abitanti di Pechino conoscono il sapore del cibo fin dall'infanzia e sono più abituati a mangiarlo. Ma gli amici che vengono da altri luoghi potrebbero non essere abituati a mangiarlo". Inoltre, è stata una scelta personale di Biden quella di venire a Yaoji, e noi non gli abbiamo fatto alcuna raccomandazione".

"Ma comunque Biden conosce molto bene la cultura alimentare cinese, perché ha ordinato noodles con pasta di fagioli, che è un piatto autentico che rappresenta Pechino".

I media locali hanno notato che Biden si è scusato per aver disturbato il pranzo dei suoi commensali e ha pagato 100 yuan (15 dollari) per il pasto di 79 yuan della sua squadra. Secondo quanto riferito, ha chiesto al ristorante di tenere il resto, poiché negli Stati Uniti è consuetudine lasciare la mancia, oltre che un gesto per ripagare i disagi provocati.

La sosta, molto pubblicizzata, è stata soprannominata dai media cinesi "diplomazia dei noodle".

"Come azienda, siamo stati felici di aver fatto conoscere la cultura alimentare del nostro Paese agli amici stranieri", dice Yao. "Ci siamo sentiti molto onorati di poter far loro assaggiare il nostro cibo cinese".

"Lo accogliamo in qualsiasi momento"

Anche se la visita è durata solo 20 minuti, è stata sufficiente per incrementare gli affari di Yaoji Chaogan. Il negozio, fondato più di 30 anni fa, ha aperto una seconda filiale nel 2012. Attualmente ha tre punti vendita.

Ora la vittoria di Biden ha portato una nuova ondata di interesse per il ristorante originale da 40 posti di Yaoji Chaogan, situato vicino alla storica Gulou (Torre del Tamburo) della capitale cinese.

Dopo la sua recente vittoria, la gente del posto e i media sono venuti a fotografare una parete ricoperta di foto della visita del presidente eletto e a ordinare il "Biden Set".

"Quando Biden è venuto in visita, io ero ancora all'università. Chi avrebbe mai pensato che nove anni dopo questo anziano signore avesse realizzato il suo sogno presidenziale. Spero che le relazioni sino-americane possano presto uscire dal baratro dell'era Trump", ha dichiarato un commensale, secondo quanto riportato dal China Times di Taiwan.

Un altro commensale ha commentato l'aumento dei prezzi nel corso degli anni, notando che una ciotola di noodles costa ora 18 yuan (2,70 dollari). Nove anni fa costava 9 yuan (1,40 dollari).

Yaoji Chaogan ha raccolto recensioni discrete nel corso degli anni e ha una valutazione di 3,94 stelle su cinque su Dianping, il più popolare sito cinese di recensioni gastronomiche.

La maggior parte dei recensori si reca da Yaoji per il suo chaogan e per la sua colazione in stile pechinese - jiaoquan (anelli di pasta fritta) con latte di fagioli mung.

"Se Biden avrà l'opportunità di venire a Pechino quando diventerà presidente degli Stati Uniti, spero che possa tornare nel nostro ristorante per assaggiare di nuovo i piatti di Pechino", dice Yao.

"Come vecchio amico e come commensale, gli diamo il benvenuto in qualsiasi momento".

Non è la prima volta che una figura politica punta i riflettori sul cibo di strada cinese.

Anche Xi Jinping ha scatenato alcune mode alimentari.

Al Qing-Feng Steamed Dumpling Shop di Pechino è stato creato un "President Set" dopo che nel 2013 Xi ha fatto la fila, pagato e ritirato personalmente il suo pranzo a base di ravioli da 21 RMB (2 dollari).

Xi ha anche contribuito a promuovere la vendita di tagliatelle al sangue di maiale visitando un negozio di tagliatelle a Fuzhou, più di due decenni fa. È tornato in visita nel 2014.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com