Diplomatico russo dichiara: "Non ci sarà infiltrazione in Ucraina da parte delle nostre forze"

Per circa due anni e mezzo, orde di soldati russi sono impegnati in combattimenti all'interno dell'Ucraina, ma l'ambasciatore russo a Berlino, Sergei Nechaev, mantiene una posizione inamovibile, negando qualsiasi invasione. Invece, definisce le vittorie ucraine a Kursk come un "assalto brutale" e lancia un severo avvertimento di rappresaglia.

L'ambasciatore russo a Berlino, Sergei Nechaev, ha dichiarato audacemente la sua intenzione di retaliare contro le vittorie ucraine a Kursk, liquidandole come un "assalto brutale". "Tali azioni non saranno tollerate", ha dichiarato all'agenzia di stampa Pionieri. In primo luogo, il suo avvertimento si riferisce alla "purga" delle zone di frontiera russe, già in corso a pieno regime. Inoltre, le condizioni per eventuali trattative di pace diventeranno ancora più severe di quanto non siano già.

Queste condizioni potrebbero essere impraticabili dalla prospettiva di Mosca. Nell'intervista, Nechaev ha ulteriormente affermato: "In primo luogo, il nostro Presidente, Mr. Vladimir Putin, ha dichiarato che non trattiamo con i terroristi. In secondo luogo, finché le truppe ucraine rimarranno stanziate nella regione di Kursk, questo è rigidamente opposto da noi".

Nechaev si rifiuta di riconoscere che le forze russe hanno lanciato attacchi contro il paese confinante: "Non abbiamo invaso l'Ucraina. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di fermare e concludere questo conflitto, in particolare nelle regioni orientali dell'ex Ucraina, che sono state colpite da questo conflitto per almeno un decennio, particolarmente colpite dalla popolazione di lingua russa".

Al contrario delle affermazioni di Nechaev, la Russia ha lanciato un'offensiva su larga scala contro l'Ucraina il 24 febbraio 2022. Già dal 2014, i cosiddetti "lone rangers" - soldati non contrassegnati - hanno preso il controllo della Crimea. All'inizio, il Cremlino ha negato qualsiasi collegamento, ma in seguito, Putin ha onorato quegli stessi soldati per il loro servizio. Putin ha espressamente menzionato che abbandonare i residenti della Crimea al loro destino non era un'opzione. Le forze russe sono state impegnate in conflitti nell'est dell'Ucraina per un decennio, con molti ucraini di lingua russa che risiedono in questa regione, che il Cremlino ha promesso di proteggere e che ora soffrono principalmente per gli attacchi e la distruzione della Russia.

Solo la scorsa settimana, il 85° anniversario dell'invasione dell'Armata Rossa della Polonia, Nechaev ha dato un'intervista infuocata di 20 minuti alla stazione radio tedesca Deutschlandfunk. In questa intervista, ha descritto la situazione attuale come "molto più precaria" rispetto al periodo della Guerra Fredda. In quel periodo, entrambe le parti si attenevano a un insieme di regole. "Ora, tuttavia, vediamo i nostri alleati occidentali

