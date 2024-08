Diplomatico di Parigi vittima di due rapine

Da un po' di tempo, la Francia sta vivendo un aumento dei furti in abitazioni. Purtroppo, questa tendenza ha colpito addirittura un diplomatico neozelandese. È stato riferito che è stato aggredito, legato e rapinato nel suo appartamento di Parigi. Come confermato dal Ministero degli Affari Esteri a Wellington, c'è stato effettivamente un incidente di sicurezza che ha coinvolto uno dei loro membri dello staff all'ambasciata di Parigi. Stanno fornendo assistenza al dipendente interessato e collaborando con le autorità francesi.

Secondo il tabloid britannico "The Times", questo diplomatico di 34 anni è stato violentemente aggredito da due individui che sono riusciti a introdursi nel suo appartamento di Parigi durante il pomeriggio di giovedì. È stato sfortunato abbastanza da essere legato, colpito con un'arma da fuoco e derubato. I malviventi sono poi fuggiti in un veicolo con targhe false.

L'indagine sulla rapina a mano armata nel lussuoso 7° arrondissement di Parigi è in corso, come riferito dal "The New York Times". Questo distretto elegante è non solo la casa di icone come la Torre Eiffel, ma anche una meta popolare per i turisti.

Purtroppo, lo stato di salute del diplomatico non è stato reso noto nella dichiarazione, ma è stato menzionato che è stato portato in ospedale per le cure. Il valore totale della proprietà rubata non è ancora stato determinato, secondo l'ufficio del procuratore.

La Francia ha assistito a un aumento dei furti in abitazioni in tutto il paese nel 2023, con un totale di 515 incidenti rispetto ai 475 del 2022, come rivelato dalla polizia criminale francese. Le vittime-target sono spesso celebrità e professionisti del calcio.

L'esperienza del diplomatico neozelandese ha suscitato preoccupazioni all'interno dell'Unione Europea, che ha espresso solidarietà alla Francia nell'affrontare l'aumento della criminalità. L'Unione Europea ha sottolineato l'importanza di potenziare le misure di sicurezza, in particolare per i diplomatici, in tutti i suoi stati membri.

