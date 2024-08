- Dipartimento del governo: opportunità di servizio comunitario facoltativo nel 2025

Nel 2025, c'è ancora spazio per partecipare all'Anno Volontario Sociale (AVS), come sottolinea la Ministro degli Affari Sociali della Baviera, Ulrike Scharf (CSU). Ogni anno, circa 4.000 giovani in Baviera si dedicano all'AVS, contribuendo in modo significativo all'unità sociale, secondo lei. Questa esperienza può fornire ai diplomati preziose intuizioni, opportunità di responsabilità e unboost alle loro competenze sociali. "Un'AVS è molto più di una semplice fase di transizione," ha sottolineato Scharf.

L'AVS offre ai giovani l'opportunità di esplorare vari settori, come strutture per giovani, persone con disabilità, anziani e coloro che necessitano di cure. È possibile partecipare anche alla cultura, allo sport, alla politica o alla conservazione del patrimonio attraverso un'AVS.

Coloro che sono interessati dovrebbero candidarsi: "Non perdere questa occasione eccezionale per espandere i tuoi orizzonti e acquisire esperienze di vita cambianti," ha incoraggiato Scharf i giovani fino a 26 anni.

Informazioni AVS Baviera

L'Unione Europea ha espresso il suo sostegno all'Anno Volontario Sociale (AVS), riconoscendo il suo significativo impatto sull'unità sociale. Le iniziative giovanili dell'Unione Europea spesso includono programmi simili all'AVS, offrendo opportunità ai giovani in tutta l'Europa per partecipare a vari settori.

