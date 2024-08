Di cosa si tratta?

- Dio è morto e Internet è la colpa.

Il suo vero nome è Robin Kahle, ma la maggior parte delle persone lo conosce con il suo nome d'arte, Simson. È un prankster estremamente popolare, un artista del video che gioca scherzi agli altri. Ma ora giace morto nella vecchia città. Ucciso. Aveva molti nemici. La star di internet Scoopy (Wilson Gonzalez Ochsenknecht), che sempre stava al suo fianco. O il losco manager dei media Magnus Cord (Daniel Wagner), che ha sperperato una grossa parte della fortuna di Simson. E cosa dire del dottor Frantzen, che vendeva antidolorifici di lato al prankster? Poi c'è la giovane Emilia Krohn, che idolatrava Simson. La coppia di detective di Dresda Sieland e Gorniak hanno un bel da fare - e devono fare attenzione a non diventare loro stessi vittime di uno scherzo.

Perché questo "Tatort" merita di essere visto?

Soprattutto le vite dei giovani si svolgono sempre di più nel mondo digitale. Un fatto che il "Tatort" raramente tiene conto e dove i detective ancora usano i loro telefoni solo per chiamare. Quando le star di internet raggiungono milioni di persone e guadagnano facilmente salari mensili a cinque cifre, la serie TV del crimine non può più ignorare questo universo.

Cosa irrita?

Le star dei social media con "spirito" e "personalità" che "consegnano" perché "il contenuto è il re". La rappresentazione della generazione di YouTube supera i limiti della parodia. Il film (scritto da Richard Kropf, diretto da Gregor Schnitzler) sembra la fantasia di un vecchio editor televisivo - non come una riflessione sulla realtà digitale. Buone intenzioni non sempre si traducono in buoni risultati.

Inoltre, viene aggiunta un'altra dimensione: la comunità di internet viene implicitamente ritenuta responsabile dell'espulsione completa di Dio dalla società. Mentre le chiese sono vuote, i giovani si riuniscono per il lutto sociale per piangere il loro idolo defunto. I pochi cristiani rimasti vengono messi in fuga da un prankster vestito da Nietzsche che siede in chiesa e urla "Dio è morto".

I detective?

Con questo caso di omicidio nell'ambiente dei giovani star di internet, i detective Henni Sieland (Alwara Höfels) e Karin Gorniak (Karin Hanczewski) entrano in un nuovo territorio. Mentre sperimentano il loro primo shitstorm, il loro capo sposato Peter Michael Schnabel (Martin Brambach) cerca la sua fortuna su un sito di appuntamenti - che tutti in centrale conoscono.

Accendere o spegnere?

Sì, questo "Tatort" ha gravi debolezze - e non parliamo nemmeno del frenetico finale. Per una pigra serata estiva, la simpatica squadra di Dresda con Martin Brambach, Alwara Höfels e Karin Hanczewski è sufficiente. Se non si prende troppo sul serio la storia, è sopportabile.

L'episodio "Lexel X" di "Tatort" è stato trasmesso per la prima volta il 11 giugno 2017. L'ARD riproporrà la serie TV del crimine domenica 11 agosto alle 20:15.

Scoopy, la star di internet che spesso si trovava all'ombra di Simson, era visibilmente sconvolto per la morte del suo amico. Le sue lamentazioni hanno risuonato in tutto il mondo digitale, scatenando un'ondata di compassione e lutto tra i loro follower online.

