'Dio deve venire a spiegarlo': come il mondo del calcio ha reagito alla straordinaria vittoria del Real Madrid in semifinale di Champions League

L'ultima volta che le due squadre si sono affrontate è stato a Kiev nel 2018, quando Salah ha lasciato il campo in lacrime dopo essersi infortunato in un tackle di Sergio Ramos. Alla fine il Real Madrid vinse per 3-1 e conquistò la sua 13ª Coppa europea.

Ora, a Parigi - dopo che la finale è stata spostata da San Pietroburgo in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia - i Reds e i Los Blancos si incontreranno di nuovo.

Il Real Madrid, dopo aver fallito un solo tiro in porta in tutta la serata, era in svantaggio per 5-3 mentre il tempo scorreva verso i 90 minuti di mercoledì.

Poi, due gol - uno allo scoccare del 90' e uno nei tempi supplementari - del sostituto Rodrygo hanno riportato il punteggio in parità e trascinato la partita ai tempi supplementari.

Trascinato dall'atmosfera di rabbia che si è scatenata al Bernabéu, il Real ha continuato ad attaccare, ottenendo un rigore al 95° minuto. Karim Benzema si fa avanti, trasforma e porta la sua squadra in finale di Champions League.

Come i tifosi allo stadio, la reazione dei giornali spagnoli è stata delirante. "Dio deve venire a spiegarlo", ha dichiarato il quotidiano spagnolo MARCA.

"Il Real Madrid è di un altro pianeta", si leggeva sulla prima pagina di AS.

Mundo Deportivo, un giornale con sede a Barcellona tradizionalmente associato al grande rivale del Real, il Barça, ha titolato "Il giorno della marmotta", in riferimento alla straordinaria serie di rimonte delle Merengues al Bernabéu nelle fasi a eliminazione diretta della Champions League.

Nei quarti di finale, una tripletta di Benzema nel secondo tempo dell'andata e ritorno ha sconfitto il Paris Saint-Germain e ribaltato il 2-0 di svantaggio. Nella semifinale contro il Chelsea, un gol in extremis di Rodrygo ha costretto la squadra ai tempi supplementari, prima che Benzema segnasse il gol decisivo al 96° minuto.

"Non posso dire che siamo abituati a vivere questo tipo di vita, ma quello che è successo stasera è successo contro il Chelsea e anche contro Parigi", ha detto il manager del Real Madrid Carlo Ancelotti, secondo la BBC.

Se si deve dire il perché, è la storia di questo club che ci aiuta ad andare avanti quando sembra che siamo finiti".

"La partita era quasi finita e siamo riusciti a trovare le ultime energie che avevamo. Abbiamo giocato una buona partita contro un avversario forte. Quando siamo riusciti a pareggiare, abbiamo avuto un vantaggio psicologico nei tempi supplementari".

È stata "un'altra notte di follia", ha dichiarato il centrocampista del Real Federico Valverde, secondo la BBC.

"Quando il City ha segnato, sembrava che tutto stesse crollando: tutti gli sforzi e la lotta in ogni turno, sembravano persi".

"Ma i tifosi ci hanno aiutato molto a continuare a lottare fino alla fine. Quando i gol arrivano, pensi che oggi vinceremo", ha detto.

Fedeli ai cori che i tifosi del Real hanno intonato al Bernabéu - "hasta el final, vamos Real" ("fino alla fine, andiamo Real") e "sí, se puede" ("sì, possiamo") - i madrileni hanno ottenuto un altro risultato miracoloso.

Fonte: edition.cnn.com