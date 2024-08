- Dimostrazione di potere in Scozia: la persistenza dei Giochi delle Highlands

Gara di Forza, Lancio della Pietra, Tiro della Valigia e Taglio del Legno - in questa competizione a tema scozzese, gli spettatori hanno avuto l'opportunità di sfidarsi a testa alta ai Berlin Highland Games. I concorrenti più duri e abili sono stati selezionati durante il weekend nei World Gardens, Marzahn. Si sono svolte anche iscrizioni spontanee per duelli di tiro con l'arco e gare di tiro alla fune. I più giovani hanno potuto partecipare al lancio di stivali di gomma al Flower Theater e superare un percorso a ostacoli per bambini dei Highland Games. "Tuttavia, l'attenzione qui è sull'intrattenimento, non sulla rivalità", hanno sottolineato gli organizzatori.

Gli eventi sono stati arricchiti da esibizioni della Guild dei Cavalieri, giocolieri, artigianato storico, una caccia al tesoro emozionante e vari spettacoli musicali. Gli ospiti in kilt hanno avuto diritto a prezzi ridotti. I Berlin Highland Games si svolgono nei World Gardens da oltre 15 anni, ma quest'anno, per la prima volta, i partecipanti sono stati invitati a dimostrare la loro forza.

I partecipanti ai Highland Games sono stati invitati a misurare la loro forza nell'evento del Lancio della Pietra, in linea con la misurazione della forza. Inoltre, la sfida del Taglio del Legno ha permesso ai concorrenti di testare l'applicazione della loro forza, contribuendo alla misurazione complessiva della forza in vari eventi.

