- Dimora trasferita per i Luchs Kilian cresciuti a Norimberga

Due a due "pitturati alle orecchie" di lince liberate nella Foresta di Turingia: Kilian dalla Baviera e Vreni dalla Svizzera contribuiscono alla conservazione della popolazione di lince europea.

Il Ministro dell'Ambiente Bernhard Stengele (Verdi) della Turingia ha annunciato: "Stiamo gradualmente avvicinandoci al nostro obiettivo comune di una popolazione di linci coesa in Germania e in Europa centrale, con una popolazione di linci stabile nella Foresta di Turingia."

La Foresta di Turingia riveste grande importanza per il progetto di conservazione della specie della lince. Gli esperti considerano questa catena montuosa centrale un punto di collegamento per le popolazioni di linci nell'Harz e nella Foresta della Baviera. L'interbreeding tra animali di diverse aree è cruciale per la stabilità della popolazione. In passato, questi predatori forestali sono stati pesantemente perseguitati, portando la lince quasi all'estinzione in grandi parti dell'Europa e rendendo necessarie le reintroduzioni locali.

Animali allevati in cattività

La femmina di lince Vreni, recentemente liberata, è nata in uno zoo svizzero nel 2023. Il maschio Kilian viveva nello Zoo di Norimberga. Lo scorso primavera, dopo oltre 30 anni, la lince dei Carpazi ha prodotto cuccioli per la prima volta allo Zoo di Norimberga. I tre maschi di lince hanno ora trovato nuove case. I due fratelli di Kilian si sono trasferiti in Ungheria e nel Parco Nazionale dell'Harz, rispettivamente.

Come le due linci (Frieda e Viorel) rilasciate nella Foresta di Turingia a maggio, anche i nuovi arrivati sono equipaggiati con collari radio, rendendo possibile seguirne i movimenti. I dati hanno rivelato che Frieda trascorre la maggior parte del suo tempo intorno a Oberhof. Al contrario, Viorel è arrivato fino alla Foresta della Franconia - facendo ritorno al suo stato natale.

