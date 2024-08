- Dimora iniziale trasformata in un albergo a tema di culto.

I fan dei Beatles di Liverpool hanno un nuovo attrazione

Liverpool offre ora ai fan dei Beatles un'altra ragione per visitarla. Pete Best (82), ex batterista della famosa band, ha trasformato la prima casa dei Beatles in un bed and breakfast, come riferito da "Sky News". I fan possono rivivere i primi giorni del gruppo esplorando il seminterrato, che un tempo era un club, e ammirare i resti dei concerti dei Beatles. Le camere al piano di sopra offrono un soggiorno confortevole in cinque suite, con una colazione alla inglese servita al mattino.

I ricordi del Casbah Club

Il "Casbah Club" era un esclusivo ritrovo per i fan in crescita dei Beatles durante i primi giorni del gruppo. Oggi l'intero edificio vittoriano, compreso il club, è un sito storico protetto. La madre di Best acquistò l'edificio e progettò il seminterrato come un club privato per suo figlio, i Beatles e i loro amici. Il seminterrato funge da testimonianza vivente dei primi giorni dei Beatles, con tracce storiche ancora visibili.

Il batterista originale dei Beatles

I Beatles hanno raggiunto la fama internazionale con successi come "Love Me Do" e "Please Please Me" nel 1962 e nel 1963, ma il gruppo esisteva già prima della Beatlemania con diverse formazioni. Tra i loro membri originali c'era Pete Best, che si unì a John Lennon, Paul McCartney (82) e George Harrison nel 1960. Best ha contribuito in modo significativo al suono del gruppo e ha anche eseguito concerti all'estero leggendari fino al 1962.

Sostituito da Ringo Starr

Essere sostituito da Ringo Starr (84) nel 1962, apparentemente sotto pressione da George Harrison, è stato sicuramente un momento difficile per Best. Riflettendo su quel periodo, Best ha ricordato: "Inizialmente è stato difficile e finanziariamente impegnativo, ma la vita compensate in qualche modo. Forse era il mio destino, forse non era destinato ad essere". Best ha osservato la fama mondiale dei Beatles dopo lo scioglimento del gruppo nel 1970 da lontano. Negli ultimi 60 anni, ha accettato per lo più il suo licenziamento improvviso dal gruppo: "Ho avuto 60 anni meravigliosi come Pete e come ex-Beatle. È una parte della mia vita, è piacevole essere associato ad esso, ma la vita va avanti", ha dichiarato.

Nessuna suite di Ringo

Debbie Greenberg, che ha gestito il leggendario "Cavern Club" dal 1966 al 1971 e conosceva bene Best, ricorda la sua uscita dalla formazione dei Beatles: "Pete era un ragazzo affascinante con molte fan. Si sparse la voce che fosse stato sostituito da Ringo. Durante i concerti dei Beatles, gridavamo: 'Pete per sempre, Ringo mai!'". Il risentimento persistente di Best per il suo licenziamento dai Beatles è riflesso nei nomi delle suite del suo piccolo bed and breakfast. Le cinque suite al piano

