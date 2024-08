- Diminuzione significativa dei tassi di inflazione in agosto - Potenziali aggiustamenti dei tassi in vista?

Aumento mensile dei costi in Germania rallenta al suo ritmo più debole in oltre tre anni ad agosto. Il tasso di inflazione si è attestato al 1.9% rispetto all'anno precedente, secondo i rapporti dell'Ufficio federale di statistica. In particolare, i costi dell'energia sono diminuiti rispetto all'anno precedente, mentre le spese per i servizi sono aumentate al di sopra della media. I prezzi del cibo sono aumentati solo del 1.5%.

Il governo tedesco accoglie con favore questo sviluppo, previsto da diversi economisti. Il cancelliere Olaf Scholz (SPD) ha scritto: "Le persone hanno più denaro in tasca". Ha aggiunto inoltre: "L'inflazione sta diminuendo e i salari reali stanno aumentando per il quinto trimestre consecutivo".

La pressione sui consumatori si è allentata dopo anni di alti tassi di inflazione. Nel luglio, l'indice dei prezzi al consumo è aumentato del 2.3%, dopo il 2.2% a giugno e il 2.4% a maggio. L'ultima volta che è stato registrato un tasso di inflazione inferiore è stato a marzo 2021, con i prezzi anche dello 0.1% inferiori rispetto a luglio. Il tasso di inflazione al consumo, escludendo energia e alimentari, è diminuito di 0.1 punti al 2.8%.

Piano di riduzione dei tassi di interesse della BCE

L'ultima stima della Germania ora fornisce alla Banca centrale europea (BCE) la base per una possibile riduzione dei tassi di interesse a settembre, afferma l'economista Carsten Breszki della banca online ING. Tuttavia, è ancora troppo presto per parlare di una tendenza duratura a causa dei previsti aumenti salariali. L'inflazione rimarrà nell'intervallo del 2-3%, piuttosto che indugiare ai livelli inferiori. Venerdì, Eurostat pubblicherà la previsione dell'inflazione per la zona euro, che è prevista essere leggermente più alta di quella della Germania.

Il capo economista di Deka, Ulrich Kater, mette in guardia la banca centrale sull'eventualità di aumenti dell'inflazione verso la fine dell'anno e suggerisce tagli moderati dei tassi di interesse come risposta più appropriata dei custodi della moneta all'ambiente inflazionistico in calo.

Decisione a settembre

Se l'inflazione in Germania e nella zona euro diminuirà nel corso dell'anno, darà alla Banca centrale europea l'opportunità di abbassare i tassi di interesse. A giugno, hanno tagliato i tassi di interesse per la prima volta dal picco dell'inflazione dello 0.25%. A luglio, la BCE ha mantenuto stabili i tassi di interesse e ha lasciato aperta la porta a un possibile taglio dei tassi di interesse nella riunione del 12 settembre. Un taglio dei tassi di interesse da parte della BCE è atteso a settembre.

In linea di principio, la BCE vede un tasso di inflazione del 2% come garanzia di stabilità dei prezzi. Tassi di interesse ridotti o addirittura prezzi al consumo in calo (deflazione) possono indurre le imprese e i consumatori a posticipare gli investimenti e gli acquisti in attesa di prezzi ancora più bassi, con conseguenze negative per la crescita economica.

Gli economisti avevano precedentemente previsto una tendenza verso la stabilità dei prezzi durante l'estate. Ad esempio, l'Istituto Ifo di Monaco prevede un tasso di inflazione inferiore al 2% in Germania nei prossimi mesi. La base per questo è un sondaggio tra le imprese sui loro piani di prezzo, pubblicato anche giovedì.

La spesa dei consumatori non è ancora aumentata

Despite increasing wages, many people continue to save. Private consumption dropped by 0.2% compared to the previous quarter in the second quarter, according to the Federal Statistical Office. Moreover, consumer sentiment dimmed in August, as indicated by the consumer climate study by the Nuremberg-based institutes GfK and NIM.

In the long run, consumer purchasing power has decreased during the inflation wave. However, German employees are making up for the loss of purchasing power from the high-inflation era. In the second quarter, wage increases outpaced consumer price developments for the fifth consecutive time, with the Federal Statistical Office reporting a real wage increase of 3.1% for the second quarter.

Considering the significant wage increases, private consumption remains the main hope for the German economy, which shrank by 0.1% in the second quarter. Economists expect little improvement for the second half of the year. The German Federal Bank expects minimal growth of 0.3% for the current year.

False Expectations

Economist Friedrich Heinemann from the ZEW economic institute in Mannheim believes that the hope that the decreasing inflation rate will now boost consumption is likely misplaced. "The service inflation is still causing uncertainty among many people. The new numbers indicate a temporary success, but not yet a breakthrough towards price stability."

Similarly, economist Sebastian Becker from Deutsche Bank Research sees ongoing challenges, even if the annual inflation rate remains below the 2% mark in September and October. It is likely to increase again towards 2.5% by the end of the year. "This suggests that the further course may be bumpy, and the inflation problem is not yet fully resolved."

