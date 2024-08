- Diminuzione di un po' della disoccupazione segnalata in Sassonia-Anhalt

Il numero di disoccupati in Sassonia-Anhalt è diminuito di 800 unità rispetto a luglio, portandosi a 84.900. Il tasso di disoccupazione è rimasto invariato al 7,7%, secondo i dati dell'ufficio regionale del lavoro. Nel giugno 2024, il tasso di disoccupazione è sceso di 0,3 punti percentuali, attestandosi al 7,4%. Un anno prima, nel 2023, c'erano 84.600 disoccupati nella regione. Per l'analisi sono stati utilizzati i dati aggiornati al 14 agosto.

