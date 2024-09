- Diminuzione delle vendite di elettronica di consumo tradizionale

Le Olimpiadi Estive e il Campionato Europeo di Calcio UEFA non hanno scatenato l'atteso aumento delle vendite nel settore dell'elettronica di consumo in Germania, come suggerivano i dati di mercato di Bitkom in vista dell'esposizione tecnologica IFA. Tradizionalmente, questi eventi portano i consumatori a fare acquisti nei negozi di elettronica o online per unità TV più grandi, ha notato il CEO di Bitkom, Bernhard Rohleder. Purtroppo, questa tendenza non si è verificata quest'anno.

Il pronostico di Bitkom sul "Futuro della Tecnologia dei Consumatori 2024" indica un lieve calo annuale nelle vendite di elettronica di consumo convenzionale in Germania. In particolare, il mercato dell'elettronica classica, compresi i televisori, le fotocamere digitali e i dispositivi audio, è stimato in una contrazione del 7,5% a 7,6 miliardi di euro quest'anno, rispetto ai precedenti 8,2 miliardi di euro.

Boom del Coronavirus - Calo degli Sport

Il calo delle vendite di TV può essere attribuito al mercato saturo. In effetti, il primo anno di COVID-19 del 2020 ha visto le persone investire in tecnologia e gadget per la casa a causa delle restrizioni dei viaggi, ha spiegato Rohleder. "Le persone non sono andate in vacanza, ma hanno acquistato tecnologia invece." Nonostante la fine della pandemia, sembra che gli elettrodomestici acquistati di recente non siano ancora stati sostituiti.

Tuttavia, il settore degli smartphone ha superato il mercato dell'elettronica convenzionale. Bitkom prevede la vendita di 21,4 milioni di dispositivi quest'anno, con un fatturato di 12,3 miliardi di euro, registrando un aumento del 3,7% rispetto all'anno precedente. Un altro settore in crescita è quello dei dispositivi wearable. Bitkom prevede la vendita di 13,1 milioni di dispositivi quest'anno, per un totale di 2,6 miliardi di euro di vendite, con una crescita del 8,1% anno su anno.

I wearable in ascesa

La crescita del fatturato nel nuovo segmento dei wearable è trainata principalmente dagli smartwatch. Secondo un'indagine di Bitkom, il 36% della popolazione tedesca utilizza regolarmente uno smartwatch. Questi smartwatch sono particolarmente apprezzati dalla popolazione giovane. Tra i giovani tra i 16 e i 29 anni, il 64% li utilizza, mentre tra quelli tra i 30 e i 49 anni la percentuale scende al 48%. La generazione più anziana è meno propensa a utilizzare gli smartwatch, con solo il 14% di persone over 65 che li utilizza.

Lo studio di Bitkom rivela un mercato in crescita per gli smart accessories oltre gli smartwatch, come smart cuffie, plantari, cinture, patch e abbigliamento. Il 24% dei tedeschi ha indossato o sarebbe disposto a indossare cuffie intelligenti. Il 22% è aperto all'uso di plantari intelligenti, mentre il 14% è interessato alle cinture intelligenti, il 13% alle patch intelligenti e il 12% all'abbigliamento intelligente. L'11% già indossa o utilizza smart ring. Secondo Rohleder, questi nuovi wearable sono attualmente costosi e vengono considerati prodotti di nicchia, ma hanno il potenziale per entrare nel mercato di massa e potenzialmente sostituire i wearable consolidati. Il 24% prenderebbe in considerazione l'attacco di un piccolo assistente intelligente ai denti e circa un quinto (19%) sarebbe disposto ad avere un piccolo assistente intelligente impiantato.

