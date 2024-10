Diminuzione delle domande di asilo in Germania

Recentemente, si sono svolte importanti discussioni sull'immigrazione tra il governo federale e alcune parti dell'opposizione. Ciò ha portato al ripristino dei controlli alle frontiere, che sembrano dare risultati. C'è stato un calo del 24% delle richieste di asilo in un paese vicino, con un calo ancora più netto del 50% osservato in un altro.

Secondo i dati dell'agenzia per l'asilo dell'UE, la Germania ha registrato una riduzione del 24% delle richieste di asilo tra gennaio e settembre 2024. Questo calo si basa su figure precedentemente inedite dell'agenzia per l'asilo dell'UE, come riportato dal "The World on Sunday". Queste figure sono presentate in un rapporto segreto della Commissione UE del 3 ottobre 2024, intitolato "Situazione migratoria nell'UE e nei paesi terzi" (Consapevolezza e analisi integrata, Rapporto n. 430). Questo rapporto è in possesso del "The World on Sunday".

La Germania continua a guidare nelle richieste di asilo con 170.574 richieste, seguita dalla Spagna (122.096), l'Italia (117.042) e la Francia (115.652). L'Egitto (21), la Slovacchia (121) e la Lituania (284) avevano il minor numero di richieste di asilo. L'Austria ha registrato una significativa diminuzione delle richieste di asilo, con una riduzione del più del 50% (57%). Nell'UE, in Norvegia e in Svizzera, sono state presentate un totale di 739.735 richieste di asilo nei primi nove mesi del 2024, rappresentando un calo dell'8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Inoltre, il rapporto confidenziale della Commissione UE prevede un'ondata di rifugiati dal Libano verso l'UE. Il documento sullo stato della migrazione in Europa afferma: "Considerando il grande numero di rifugiati siriani in Libano (circa 1,5 milioni) e la situazione umanitaria deteriorata per la popolazione libanese nel suo insieme, è probabile che il numero di rifugiati che attraversano il confine continui ad aumentare". Secondo il rapporto dell'UE, 345.000 persone erano sfollate all'interno del Libano alla fine di settembre a causa del conflitto tra Israele e Hezbollah. Circa 100.000 persone avevano attraversato il confine con la Siria alla fine di settembre.

La Commissione UE, nel suo rapporto confidenziale, prevede un possibile aumento dei rifugiati dal Libano verso l'UE. Questo rapporto della Commissione, intitolato "Situazione migratoria nell'UE e nei paesi terzi", evidenzia anche la probabilità di un aumento

Leggi anche: