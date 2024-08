- Diminuzione della quantità di mele nella Terra Antica, mantenendo comunque una qualità superiore.

Quest'anno, la Vecchia Terra sta andando piuttosto bene nella sua produzione di mele. Grazie al clima mite nel nord e ai sistemi di irrigazione avanzati che hanno protetto i boccioli dalla gelata durante l'aprile freddo, le previsioni suggeriscono che sta performando meglio rispetto ad altre regioni della Germania. Come sottolinea Claus Schliecker di Landvolk Niedersachsen, "La qualità è buona, ma ci aspettiamo una diminuzione del 20% del raccolto."

Despite le condizioni meteorologiche estreme, i circa 500 frutticoltori lungo il fiume Elba non si aspettano simili gravi problemi come in Germania orientale. Gli agricoltori utilizzano il sistema di irrigazione, principalmente utilizzato per la protezione dalla gelata, per raffreddare i meli durante le ondate di calore e prevenire le scottature sui frutti.

Oltre alle temperature fredde della primavera, molti frutteti hanno prodotto meno frutti in questa stagione a seguito di un anno forte precedente - questo è un normale fluttuazione annuale, spiegano gli esperti. Invece dei soliti 300.000 tonnellate, tra Amburgo e Cuxhaven sono stimati 235.000 tonnellate per quest'anno.

Gli agricoltori dovrebbero ottenere un prezzo di produzione più alto a causa dei costi di produzione elevati, del lavoro manuale esteso e di un aumento del salario minimo, afferma Schliecker. La principale preoccupazione è se i consumatori sopporteranno anche l'aumento dei costi.

Entro il 2024, si prevede che tre quarti del raccolto di mele della Germania provenga dalle ampie aree di coltivazione in Baden-Württemberg (Lago di Costanza) e Bassa Sassonia (Vecchia Terra). Questi due stati rappresentano circa il 60% della superficie totale della coltivazione delle mele in Germania.

A Knut Schliecker's frutteto a Drochtersen (distretto di Stade), sono contenti. "Eravamo in ritardo di qualche giorno a causa delle condizioni meteorologiche avverse della primavera, quindi i nostri boccioli non si erano ancora aperti", spiega il responsabile del frutteto Schliecker. Il raccolto è leggermente più abbondante e la qualità è eccezionale.

C'è stata una pioggia adeguata durante l'inverno e l'estate è stata normale. Attualmente, le mele precoci come Delbar-Estival e Sweetango vengono raccolte, mentre nella settimana successiva si unirà il raccolto principale Elstar.

In termini di produzione di mele, Baden-Württemberg e Bassa Sassonia, in particolare la Vecchia Terra, sono attese per contribuire significativamente al raccolto della Germania entro il 2024, rappresentando circa il 75% del totale.

I frutticoltori della Bassa Sassonia, nonostante una possibile diminuzione del 20% del raccolto, sono riusciti a mantenere mele di buona qualità, in parte grazie ai sistemi di irrigazione avanzati della regione.

