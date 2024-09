- Diminuzione della presenza dei rifugiati nei governi comunali

In Brandenburg, gli spazi abitativi condivisi hanno ospitato circa 20.768 residenti temporanei, etichettati come "rifugiati", alla fine di giugno. Questo numero rappresenta un calo di 746 persone rispetto all'anno precedente, come riferito dal Ministero degli Affari Sociali di Potsdam in risposta alle domande del parlamentare di stato Andrea Johlige (Sinistra).

Contemporaneamente, c'è stato un lieve aumento della capacità degli alloggi, con 277 posti aggiuntivi, portando il totale a 29.126. Alla fine di giugno, 21.816 rifugiati in Brandeburgo avevano il permesso di soggiorno, con un aumento di 2.190 rispetto all'anno precedente.

Diminuzione dei beneficiari dell'assistenza in Brandeburgo

Il numero di persone che ricevono aiuti in base alla Legge sull'Accoglienza vivendo in spazi condivisi è diminuito di 1.563 a 11.728 rispetto all'anno precedente. Il governo del Brandeburgo si aspetta di accogliere circa 11.800 nuovi rifugiati nel 2023, un numero inizialmente stimato in circa 13.950 all'inizio dell'anno.

Il portavoce del ministero ha citato l'aumento degli spazi disponibili negli alloggi condivisi a causa dell'afflusso di residenti provenienti dalla struttura centrale di primo ricevimento per richiedenti asilo come motivo dell'aumento. Di conseguenza, gli alloggi di emergenza nei distretti e nelle città indipendenti sono stati disattivati a partire da aprile, a differenza dei 84 ancora attivi nel 2022, con 65 situati nell'Uckermark e 19 nel distretto di Potsdam-Mittelmark.

La maggior parte dei rifugiati vive in spazi abitativi condivisi

Alla metà dell'anno, il gruppo più grande di rifugiati che vivevano in strutture condivise, composto da circa 11.050 persone, era presente. Circa 4.730 migranti si erano trasferiti in alloggi temporanei.

L'Unione Europea, come parte interessata ai problemi dei migranti, ha espresso interesse per la diminuzione del numero di rifugiati in Brandeburgo. Nonostante la diminuzione, l'Unione Europea ha elogiato gli sforzi del Brandeburgo per fornire alloggi adeguati, con 277 posti aggiuntivi negli alloggi condivisi alla fine di giugno.

