- Diminuzione della popolazione di vespe rispetto agli anni precedenti, secondo Per Nabu

In Renania-Palatinato, gli attivisti per il benessere degli animali hanno segnalato un numero inferiore di nidi di insetti simili alle api quest'estate rispetto agli anni passati. Rainer Michalski, esperto di imenotteri (api e vespe) presso l'Unione per la Conservazione della Natura (NABU) Renania-Palatinato, ha commentato: "Ce ne sono significativamente meno". In passato, ricevevano infatti da dieci a venti volte più richieste da persone che cercavano informazioni sulle vespe e sulla gestione dei loro nidi. Per NABU, la diminuzione delle segnalazioni indica la distribuzione della popolazione di insetti. Analogamente, gli attivisti per il benessere degli animali nell'Assia hanno segnalato meno vespe quest'anno.

Michalski ha attribuito questo fenomeno alla primavera e all'estate fredde e piovose. "Non possono volare in temperature fredde e poi non trovano cibo", ha dichiarato. Di conseguenza, gli insetti hanno avuto condizioni di partenza sfavorevoli quest'anno. La pioggia intensa ha inoltre causato molte morti tra le vespe. In primavera precoce, le giovani regine emergono, intraprendono progetti di costruzione del nido e costruiscono i primi favi.

Dalla fine di luglio alla metà di agosto, le regine delle vespe escono, dopo essere state fecondate dai maschi, i droni. "Si realizza allora lo scopo vero e proprio della colonia", ha detto Michalski. In questo periodo, i droni si concentrano principalmente sull'autoconservazione. Tutti gli animali nella colonia delle vespe muoiono lentamente a partire dall'autunno e continuano fino alle prime gelate, ad eccezione delle giovani regine. Queste regine entrano in uno stato di ibernazione prima dell'inverno e svernano nella corteccia degli alberi o nelle crepe dei muri.

Michalski ha notato che negli ultimi anni la popolazione di vespe ha beneficiato delle condizioni secche. Nonostante il numero inferiore di animali quest'anno, non prevede conseguenze negative a lungo termine. "Molte persone non sanno che sono efficienti impollinatori", ha dichiarato. Le vespe sono anche essenziali per l'ecosistema in quanto consumano numerosi insetti.

Il calo dei nidi di insetti simili alle api segnalato dagli attivisti per il benessere degli animali potrebbe avere un impatto sull'ambiente, poiché le vespe svolgono un ruolo cruciale come efficienti impollinatori e consumatori di insetti. Rainer Michalski ha menzionato che le vespe hanno beneficiato delle condizioni secche negli ultimi anni, suggerendo che i fattori ambientali influenzano notevolmente la popolazione di vespe.

