Nel tardo periodo estivo, le vespe sono state note per causare fastidi, ma quest'anno sembrano essere meno presenti in Baviera rispetto agli anni precedenti. Durante il progetto di citizen science "Estate degli Insetti" di giugno e agosto, sono state avvistate meno vespe rispetto allo stesso periodo del 2023 e 2022. L'esperta di insetti Tarja Richter dell'organizzazione per la conservazione LBV di Hilpoltstein attribuisce questo alla piovosa estate precoce.

L'LBV, insieme all'Associazione per la Conservazione della Natura (NABU), ha incoraggiato i residenti tedeschi a monitorare e documentare gli insetti nelle loro vicinanze per due ore ciascuno in giugno e agosto. Lo scopo di questo progetto è raccogliere informazioni sulla salute dei coleotteri, delle api, delle farfalle e di altre specie di insetti in Germania.

Richter spiega che le vespe hanno bisogno di un buon tempo durante l'estate precoce per costruire i loro nidi. Le vespe operaie poi si avventurano per catturare gli insetti come cibo per le larve. Questo anno la pioggia intensa ha probabilmente portato alla costruzione di nidi più piccoli o ritardata, secondo Richter.

Molte specie di vespe abitano la Germania, ma solo la vespa comune (Vespula vulgaris) e la vespa tedesca (Vespula germanica) tendono a creare problemi ai chioschi di gelati e ai barbecue. Questo è particolarmente vero nel tardo estate, tipicamente da agosto a metà settembre, quando la maggior parte delle vespe è uscita e sta cercando cibo.

Richter spiega che le vespe adulte si nutrono di nettare, succo di pianta e frutta. Le larve producono anche una sostanza zuccherina che le vespe operaie consumano. Tuttavia, in tarda estate, questa fonte di cibo diventa scarsa. "Poi vengono da noi", ha detto Richter, riferendosi all'attrattiva di cibi e bevande dolci come il gelato, il succo e la torta di frutta.

Per scoraggiare le vespe, Richter suggerisce di spruzzarle con l'acqua da una bottiglia spray. "Si allontanano perché pensano che stia piovendo e vogliono pulirsi prima", ha detto. È anche consigliabile mettere un piatto con, ad esempio, acini d'uva lontano dal tavolo dei dolci come diversivo. Questo piatto dovrebbe essere posto prima di servire il dessert.

I risultati del progetto "Estate degli Insetti" del 2024 non sono ancora stati rivelati.

La diminuzione della presenza di vespe in Baviera quest'anno potrebbe potenzialmente essere una buona notizia per altre specie di insetti che condividono "La natura", poiché meno concorrenza per le fonti di cibo potrebbe beneficiarli. Richter ha evidenziato che le vespe hanno bisogno di un buon tempo durante l'estate precoce per una costruzione di nidi efficace, che è stata compromessa dalla pioggia intensa quest'anno.

