- Diminuzione della frequenza dei divorzi in Sassonia-Anhalt nel 2023 rispetto all'anno precedente

Nel 2023, il numero di divorzi nello Sassonia-Anhalt ha registrato un calo rispetto all'anno precedente. Secondo i dati dell'Ufficio statistico di Sassonia-Anhalt, un totale di 3.152 unioni sono finite lo scorso anno. Si tratta di un calo del 3,8% rispetto al 2022, quando sono stati registrati 3.275 divorzi. Il rapporto indica inoltre un calo del 11,1% rispetto al 2019.

Le statistiche rivelano che la maggior parte dei matrimoni è finita dopo 11-20 anni. In modo interessante, solo circa il 5,6% o 177 coppie erano sposate da più di 36 anni. Viceversa, circa il 7,1% è finito entro i primi 3 anni. I matrimoni omosessuali, in media, duravano circa 5 anni. Gli uomini, in media, avevano 47,4 anni al momento del divorzio, mentre le donne ne avevano 44,3.

Despite the decrease in divorces, discussions about divorce and separation remain prevalent in many households. Additionally, counseling services for managing divorce and separation processes have reported an increase in clients seeking their assistance.

