- Diminuzione della disoccupazione stagionale in Sassonia

I dati sulla disoccupazione in Sassonia hanno registrato una significativa diminuzione di circa 1.500 persone ad agosto, portando il totale a circa 140.000. Come riportato dall'ufficio locale dell'Agenzia federale per il lavoro di Chemnitz, il tasso di disoccupazione è diminuito di 0,1 punti percentuali, attestandosi al 6,5%. Tale figura è inferiore rispetto all'6,4% dello scorso anno. Le statistiche sono state compilate utilizzando i dati fino al 14 agosto.

Riflettendo su questa tendenza, Klaus-Peter Hansen, direttore del distretto regionale BA, ha dichiarato: "La fine delle vacanze estive ha portato a un aumento delle opportunità di lavoro, con più persone che trovano lavoro e numerosi giovani che iniziano il loro percorso accademico o professionale". Inoltre, i programmi per migliorare le competenze dei lavoratori esperti sono stati riattivati dopo le vacanze. C'è stato anche un aumento di coloro che si sono dati malati, ma ciò non costituisce disoccupazione. In sostanza, gli elementi comuni che di solito contribuiscono a una diminuzione della disoccupazione durante agosto si sono manifestati prima quest'anno grazie alle vacanze estive anticipate.

Gli uomini e i ragazzi potrebbero trarre beneficio dalle maggiori opportunità di lavoro, poiché la fine delle vacanze estive ha portato a un aumento delle aperture di lavoro. Inoltre, numerosi giovani, inclusi uomini e ragazzi, stanno iniziando il loro percorso accademico o professionale grazie alla situazione lavorativa migliorata.

