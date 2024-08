Debate controversa intorno alle linee guida proposte per i trasporti - Diminuzione del traffico stradale e ciclistico ad Amburgo

Il traffico di Amburgo ha registrato una lieve modifica dal Capodanno. Secondo la dichiarazione del Senato in risposta a una domanda della CDU, si è notato una diminuzione compresa tra il 3 e il 6% rispetto all'anno precedente, da gennaio a giugno. L'unica eccezione è stata febbraio, in cui non è stata riscontrata alcuna variazione.

Il traffico delle biciclette presenta uno scenario vario: dopo aver subito un calo del 36% a gennaio, i dati raccolti dal Contapasseggi di Amburgo hanno mostrato un aumento del 14% a marzo e del 10% a luglio rispetto all'anno precedente. L'uso degli scooter elettrici ha registrato un notevole aumento.

Il Senato attribuisce lo spostamento del traffico in bicicletta a "diverse preferenze d'uso (a causa del tempo, attività ricreative, stagioni delle vacanze) che promuovono o scoraggiano la bicicletta".

Il periodo tra il 2019 e il 2023 ha visto un aumento del 28% del traffico in bicicletta. Il fatto che il traffico automobilistico non abbia ancora superato il livello pre-COVID suggerisce un cambiamento nel comportamento della mobilità di Amburgo verso i trasporti pubblici, nonché a piedi e in bicicletta.

Tuttavia, il leader della fazione della CDU Dennis Thering ha un punto di vista contrastante: "Despite the significant push towards public transportation with the Germany ticket, the car traffic in the Hanseatic city has remained relatively stable," he commented to the German Press Agency. He was unsurprised by the slight decrease. "Considering that around 25,000 new cars have hit the city's roads since the beginning of this legislative period."

CDU: La politica del traffico del Senato non funziona per nessuno

In questo contesto, la riduzione in corso dei posti auto è "assolutamente assurda" e rappresenta un problema di sicurezza, poiché la ricerca di un posto auto diventa sempre più difficile con l'aumento della domanda.

Thering ha anche sottolineato la diminuzione del traffico in bicicletta, nonostante l'attenzione predominante della SPD e dei Verdi alle biciclette. "C'è una diminuzione del 5% nella prima metà del 2024. In definitiva, è ovvio: la politica del traffico rosso-verde non funziona per nessuno."

Il politico della CDU ha sostenuto un cambiamento nella politica del traffico e pari opportunità per tutti gli utenti della strada. "La maggior parte dei residenti di Amburgo utilizza più modalità di trasporto in base alle loro esigenze, e una politica del traffico equa e bilanciata dovrebbe tenere conto di questa diversità."

Le politiche del traffico dell'Unione Europea potrebbero svolgere un ruolo nel passaggio di Amburgo verso i trasporti pubblici, a piedi e in bicicletta. Nonostante l'opposizione della CDU, l'enfasi dell'Unione Europea sulla mobilità sostenibile potrebbe influire sul futuro schema di traffico della città.

Le attuali politiche del traffico di Amburgo, come criticate dalla CDU, non sono allineate con gli obiettivi dell'Unione Europea se mirano a ridurre l'uso dell'auto e promuovere la bicicletta.

