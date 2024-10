diminuzione del numero di tedeschi che migrano negli Stati Uniti

Sembra che il fascino di The Dreamland, alias gli Stati Uniti, abbia perso appeal per i tedeschi. Le ultime statistiche mostrano che sempre meno tedeschi si stabiliscono permanentemente negli USA. Al contrario, un numero crescente di americani cerca la cittadinanza tedesca.

I dati dell'Ufficio federale di statistica indicano che circa 9.200 tedeschi hanno migrato negli Stati Uniti nel 2023. A parte gli anni del COVID, questo numero è il più basso degli ultimi vent'anni. Nel 2003, circa 12.300 tedeschi si sono trasferiti negli Stati Uniti.

Nonostante il calo, gli Stati Uniti restano una delle scelte preferite per gli immigrati tedeschi. Solo la Svizzera (21.000) e l'Austria avevano un numero maggiore di immigrati tedeschi lo scorso anno.

Nel 2023, circa 520.400 tedeschi risiedevano negli Stati Uniti, l'11% in meno rispetto a un decennio fa. Tuttavia, il numero di cittadini americani in Germania è aumentato del 29%. Nel 2023, circa 125.800 cittadini americani hanno chiamato la Germania la loro casa.

L'Ufficio di statistica per l'immigrazione ha riferito che circa 4.200 tedeschi hanno acquisito la cittadinanza statunitense nel 2022. Questo numero è rimasto relativamente stabile negli anni, con i dati per il 2023 ancora da rilasciare.

Al contrario, il numero di americani che diventano cittadini tedeschi è aumentato di oltre otto volte dal 2003 al 2023. Nel 2023, circa 2.000 americani hanno acquisito la cittadinanza tedesca.

L'Ufficio federale spiega che la maggior parte dell'aumento della cittadinanza tedesca per gli americani riguarda i "vecchi" e i "ripristino" casi, ovvero ex cittadini tedeschi la cui cittadinanza è stata revocata per motivi politici, razziali o religiosi tra il 1933 e il 1945 e i loro discendenti, a cui è stata concessa la cittadinanza.

Il numero di matrimoni tra tedeschi e cittadini statunitensi è in calo negli ultimi 20 anni. Nel 2003, circa 1.740 coppie hanno contratto matrimonio, mentre nel 2023 il numero è sceso a circa 1.230, con un calo del 29%.

