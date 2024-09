- Diminuzione del numero di bambini negli asili della Turingia

In asili nido della Turingia, si è registrato un calo significativo nel numero di bambini e bambine assistiti. Secondo le statistiche pubblicate a marzo dall'Ufficio statistico di Erfurt, complessivamente 86.538 bambini erano iscritti, con un calo di circa 3.300, pari al 3,7%, rispetto all'anno precedente. Questo numero include 1.351 asili nido e servizi di assistenza domiciliare per l'infanzia in tutto lo stato, che hanno assistito complessivamente 87.162 bambini.

La percentuale di iscrizione per i bambini under six anni in Turingia era del 77,5% a marzo, in aumento di 0,8 punti rispetto all'anno precedente. La città di Jena ha registrato il tasso di iscrizione più alto (82,6%) per questa fascia d'età, mentre Suhl ha registrato il più basso, pari al 71,1%. Il Ministero dell'Istruzione della Turingia prevede una diminuzione delle iscrizioni agli asili nido a causa dei cambiamenti demografici nel prossimo futuro.

Il rapporto delle statistiche rivela anche una riduzione del personale di 319 unità, pari a una diminuzione del 2%, portando il numero di dipendenti a 18.343. Il numero di uomini impiegati nell'assistenza all'infanzia è aumentato notevolmente, superando il doppio della cifra dell'anno precedente e raggiungendo quota 1.100 in più. Ciò significa che circa 1 su 14 dipendenti in questi istituti è un uomo.

despite the decrease in children being looked after in Kindergartens, there's a growing number of men working in children's homes within Thuringia. This shift in gender dynamics is noticeable in the childcare workforce.

In risposta al pronostico del Ministero della Turingia, c'è un crescente interesse nell'esplorare alternative per l'educazione dell'infanzia, come le case per bambini, a causa del previsto calo delle iscrizioni agli asili nido.

